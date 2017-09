Σεπτέμβριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ένας 30χρονος ποδοσφαιριστής ερασιτεχνικής ομάδας της Κορινθίας έχασε το απόγευμα της Κυριακής την ζωή του. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Λυκοποριάς – Προόδου Αγίου Βασιλείου, που διεξαγόταν στο γήπεδο του Δερβενίου, ο 30χρονος ποδοσφαιριστής της Λυκοπορίας αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

Αμέσως του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας στην Ακράτα. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 30χρονος κατέληξε. Όσον αφορά στα αίτια του θανάτου του 30χρονου, αναμένεται το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. tovima

