Σεπτέμβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Οι περισσότεροι συνηθίζουν να βάζουν στα ρούχα της εκτός από απορρυπαντικό και μαλακτικό αν και αυτό δεν είναι απαραίτητο.



Μάλιστα, σε κάποια ρούχα δεν πρέπει καν να βάζουμε μαλακτικό. Πιο συγκεκριμένα δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μαλακτικό για να πλένετε τις μικροϊνες διότι μπορεί να καταστρέψετε την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια των ινών. Δείτε ποια είναι αυτά… Αθλητικά ρούχα Πολλά από τα αθλητικά ρούχα είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να απορροφούν τον ιδρώτα από την επιδερμίδα σου κατά τη διάρκεια της γυμναστικής. Αν χρησιμοποιείτε μαλακτικό σε αυτά τα ρούχα τότε μπορεί να μειώσετε την αποτελεσματικότητά τους την ώρα της προπόνησης.



Πετσέτες Ο λόγος που δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μαλακτικό για να πλένετε τις πετσέτες σας είναι για να μη μειώνεται η απορροφητικότητά τους. newsbeast loading…

