Σεπτέμβριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄/31-7-2017) έλαβε την με αριθμό 82/2017 Απόφαση του για τη ρύθμιση οφειλών προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών σε έως και εκατό (100) δόσεις. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών που θα βεβαιωθούν μέχρι και την 30-9-2017 μπορούν να ρυθμιστούν με μέγιστο αριθμό δόσεων τις 100 και ελάχιστη καταβολή τα 20 ευρώ ανά μήνα. Σύμφωνα με τον αριθμό των δόσεων θα καθοριστεί και το ποσό των προσαυξήσεων από τόκους και καταβολή προστίμων που θα παραγραφεί. Με εφάπαξ καταβολή του ποσού παραγράφεται το 100% των προσαυξήσεων, ενώ για ρυθμίσεις από 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις παραγράφεται το 80% των προσαυξήσεων, για ρυθμίσεις από 25 έως 48 μηνιαίες δόσεις παραγράφεται το 70% των προσαυξήσεων, για ρυθμίσεις από 49 έως 72 μηνιαίες δόσεις παραγράφεται το 60% των προσαυξήσεων και τέλος για ρυθμίσεις από 73 έως 100 μηνιαίες δόσεις παραγράφεται το 50% των προσαυξήσεων. Καταληκτική ημερομηνία για όσους επιθυμούν να υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση είναι η 30-11-2017 μετά την οποία και εντός τριών ημερών πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση της ρύθμισης, ενώ οι μηνιαίες δόσεις που ακολουθούν θα πληρώνονται μέχρι τα τέλη του έκαστου μήνα. Για τη ΔΕΥΑΓ

Τοτίδης Επαμεινώνδας

Γενικός Δ/ντης



