Σεπτέμβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Πολύ πρόσφατα το «πρωτάκι» σας ξεκίνησε το σχολείο και εντάχθηκε σε ένα νέο περιβάλλον, με πολλά νέα πρόσωπα. Σίγουρα θα θελήσει να γίνει αποδεκτό και να αποκτήσει φίλους, όμως είναι πιθανό να αντιμετωπίσει δυσκολίες:

Να περιμένετε ότι το παιδί σας θα νιώθει άγχος μπαίνοντας για πρώτη φορά στη ζωή του σε ένα πολυπληθές, νέο περιβάλλον, πόσο μάλλον αν είναι και ντροπαλό. Από τη μία θέλει να κάνει φίλους, από την άλλη όμως δεν ξέρει πώς πρέπει να φερθεί και ανησυχεί αν θα το αποδεχθούν τα άλλα παιδάκια.

Αν έχει το θάρρος να μοιραστεί μαζί σας τον εν λόγω προβληματισμό, είναι σίγουρο ότι οι απαιτήσεις του είναι συγκεκριμένες: να του δώσετε σημασία και να του πείτε την άποψή σας ή έστω να το ηρεμήσετε. Είναι κάτι νέο και τελείως ξένο αυτό που βιώνει, οπότε λογικό είναι να στρεσάρεται.

Σε περίπτωση που καταλάβετε ή αφήσει το παιδί να εννοηθεί ότι δεν το κάνει κανείς παρέα, δώστε του κουράγιο λέγοντας ότι είναι αρχή ακόμα και δεν πρέπει να ανησυχεί και πως μπορεί κάλλιστα με δική του πρωτοβουλία να προσεγγίσει ένα άλλο παιδάκι που συμπαθεί.

Μάθετε στο παιδί να είναι ο εαυτός του με τα άλλα παιδάκια και όχι να προσπαθεί να εντυπωσιάσει επιτηδευμένα. Μπορεί να θέλει να το πάρουν με καλό μάτι, όμως δεν έχει κανένα νόημα αν αυτό γίνει με λάθος τρόπο.

Μείνετε αμέτοχοι απέναντι στις όποιες επιλογές φίλων κάνει το παιδί σας. Είναι λάθος να του εκφράσετε ευθέως τις αντιρρήσεις σας, γιατί το πιθανότερο είναι να αντιδράσει άσχημα. Αν τελικά είναι λάθος οι επιλογές του, θα το καταλάβει μόνο του εν καιρώ.

Για να βοηθήσετε το παιδί να κάνει νέες φιλίες, χρήσιμο θα ήταν να μοιραστείτε μαζί του δικές σας αναμνήσεις από αυτό το κομμάτι όταν ήσασταν στην ηλικία του. Δώστε του να καταλάβει ότι κι εσείς είχατε δυσκολίες στις φιλίες σας και πώς ξεπεράσατε τη συστολή σας. newsbeast loading…

