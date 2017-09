Σεπτέμβριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ξεκίνησαν με τον καθιερωμένο αγιασμό οι κατηχητικές συναντήσεις για όλες τις βαθμίδες των παιδιών στην Μητρόπολη Γρεβενών.

Η φετινή χρονιά προμηνύεται ακόμη πιο δημιουργική, καθώς στις δραστηριότητες του Πνευματικού Κέντρου Νεότητας, πέρα από τις ήδη υπάρχουσες (Βυζαντινή Μουσική, Αγιογραφία, Χορωδίες Ελληνικής Μουσικής), αναμένεται να ξεκινήσουν Ομάδα Σκακιού και Ομάδα Ρομποτικής, στον νέο διαμορφωμένο χώρο για παιδιά.

Με το πέρας του αγιασμού, τα παιδιά συγκεντρώθηκαν ανά ηλικίες και έκαναν αυτό που ξέρουν καλύτερα από όλα. Παιχνίδι ατελείωτο. Πλέον η παρέα των παιδιών της Μητροπόλεως μεγάλωσε και περιμένει κι άλλα παιδιά στην αγκαλιά της.



























