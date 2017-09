Σεπτέμβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Το «κραχ» στα έσοδα του Αυγούστου επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Πέρα από τον ετεροχρονισμό της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, από τα στοιχεία προκύπτει μεγάλη «τρύπα» και από τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.



Παράλληλα υπάρχει και ένα ερωτηματικό στην απόδοση του ΦΠΑ καθώς η υπέρβαση έναντι του στόχου οφείλεται εν πολλοίς στον ΦΠΑ από τα περιφερειακά αεροδρόμια. Ως εκ τούτου αναμένονται με αγωνία από το ΥΠΟΙΚ οι αποδόσεις του φόρου τον Οκτώβριο. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος πάντως σε συνέντευξη Τύπου, επέμεινε ότι και το 2017 η κυβέρνηση θα πετύχει υπεραπόδοση των στόχων. Δείτε τα στοιχεία που έδωσε το ΥΠΟΙΚ Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017 Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.271 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.684 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 1.226 εκατ. ευρώ του ΜΠΔΣ 2018-2021 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.544 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.117 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3.573 εκατ. ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 31.433 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.748 εκατ. ευρώ ή 5,3% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30.242 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.765 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021. Επισημαίνεται ότι, η υποεκτέλεση οφείλεται κυρίως στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 (1.027 εκατ. ευρώ), από το μήνα Σεπτέμβριο, αντί για το μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων: α) Άμεσοι Φόροι Π.Ο.Ε. κατά 142 εκατ. ευρώ ή 10,9%, β) ΦΠΑ λοιπών κατά 263 εκατ. ευρώ ή 3,1%, γ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 28 εκατ. ευρώ ή 8,5%, δ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 23,3%, ε) Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 1,0%, στ) Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 135 εκατ. ευρώ ή 21,8%, ζ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 97 εκατ. ευρώ ή 3,3%, η) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 14,9%, θ) Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 12 εκατ. ευρώ. Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες: α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 469 εκατ. ευρώ ή 8,5%, β) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 118 εκατ. ευρώ ή 7,4%, γ) Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 4,0%, δ) Φόροι στην περιουσία κατά 788 εκατ. ευρώ ή 48,1%, ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 123 εκατ. ευρώ ή 8,7%, στ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,0%, ζ) ΦΠΑ καπνού κατά 24 εκατ. ευρώ ή 6,2%, η) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 133 εκατ. ευρώ ή 7,2%, θ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 24 εκατ. ευρώ ή 8,6%, ι) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 346 εκατ. ευρώ ή 26,3%.



Σημειώνεται ότι στην κατηγορία του ΦΠΑ λοιπών περιλαμβάνεται ποσό ύψους 296,16 εκατ. ευρώ που αφορά στην παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων (έσοδα αποκρατικοποιήσεων). Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2.565 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 469 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.096 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.190 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.117 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 1.111 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.991 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1.083 εκατ. ευρώ. Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Αύγουστο 2017, είναι οι κάτωθι: α) Άμεσοι Φόροι Π.Ο.Ε. κατά 12 εκατ. ευρώ, β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 12 εκατ. ευρώ, γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 28 εκατ. ευρώ, δ) Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ, ε) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 17 εκατ. ευρώ, στ) Έμμεσοι Φόροι Π.Ο.Ε. κατά 29 εκατ. ευρώ, ζ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 95 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Αύγουστο 2017 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων: α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 131 εκατ. ευρώ, β) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 71 εκατ. ευρώ, γ) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 15 εκατ. ευρώ, δ) Λοιποί Άμεσοι Φόροι κατά 22 εκατ. ευρώ, ε) Φόρος ασφαλίστρων κατά 10 εκατ. ευρώ, στ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 29 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 126 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 28 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 255 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (162 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017 ανήλθαν στα 32.703 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.702 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (34.406 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 31.121 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.183 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 201 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 120 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 329 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1.438 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 296 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 114 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 57 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 35 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 70 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.583 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 519 εκατ. ευρώ. Ειδικά για τον μήνα Αύγουστο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.036 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 137 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.567 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 140 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 469 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 3 εκατ. ευρώ. Δείτε την εκτέλεση του προϋπολογισμού για τον Αύγουστο 2017 σε μορφή PDF iefimerida loading…

