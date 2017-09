Σεπτέμβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Θέση πάνω στη δημιουργία ιδιωτικών ΚΤΕΟ εντός πόλεων πήρε ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ). Μέσω σχετικής ανακοίνωσης, τονίζει ότι «είναι βέβαιο ότι η ελεύθερη εγκατάσταση των ΚΤΕΟ σε προνομιακές θέσεις στα κέντρα των πόλεων θα δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό, έναντι των ήδη υφισταμένων εγκαταστάσεων και θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την προσφορά, με αποτέλεσμα η ποιότητα των ελέγχων στα ΚΤΕΟ να υποτιμηθεί ακόμη περισσότερο».



Σήμερα σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν 170 ιδιωτικά ΚΤΕΟ, εκ των οποίων τα 40 στην Αθήνα. «Η υπερπροσφορά μονάδων ιδιωτικών ΚΤΕΟ σε σχέση με τα ελεγχόμενα οχήματα, έχει οδηγήσει σε πολύ χαλαρούς ελέγχους, καθώς τυχόν αυστηρή εφαρμογή των τεχνικών απαιτήσεων θα οδηγούσε σε μείωση της δουλειάς και άρα σε οικονομικό αδιέξοδο», αναφέρεται σχετικά.



Ενώ, τέλος, σημειώνεται πως με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών στην Ελλάδα τα ποσοστά απόρριψης στα ΚΤΕΟ στα επιβατικά είναι 4,7% (ή στα ταξί 4,6%), ενώ στην Γερμανία τα αντίστοιχα ποσοστά βρίσκονται κοντά στα 33,6%. newsbeast loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Σεπτέμβριος 25th, 2017 at 12:03 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.