Σεπτέμβριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εικοσιτετράωρη απεργία σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, από τις 06:00 της Τρίτης 26 Σεπτεμβρίου 2017 έως τις 06:00 της Τετάρτης 27 Σεπτεμβρίου 2017, κήρυξε η Ένωση Συντακτών. Η απεργία κηρύσσεται λόγω του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις για τη σωτηρία του Ταμείου των δημοσιογράφων (ΕΔΟΕΑΠ).

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΣΗΕΑ επισημαίνει ότι το διοικητικό συμβούλιο «διαπιστώνει ότι έχει εξαντληθεί κάθε όριο στη διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση και τους εργοδότες για τη σωτηρία του ΕΔΟΕΑΠ. Η κωλυσιεργία και η άκαμπτη στάση των εργοδοτών, σε συνδυασμό με την αναποφασιστικότητα της κυβέρνησης, η οποία δεν αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να νομοθετήσει βιώσιμη λύση για τη σωτηρία και τη στήριξη του ΕΔΟΕΑΠ, δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή από τον συντονισμό και την οργάνωση απεργιακών κινητοποιήσεων». Η Ένωση Συντακτών καλεί σε μαζική συμμετοχή στην αυριανή απεργία των δημοσιογράφων και καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεση λύση «στο αδιέξοδο, εντός του πλαισίου των ρεαλιστικών προτάσεων που έχουν κατατεθεί από την ΕΣΗΕΑ στις επαφές της με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και τις εργοδοτικές Ενώσεις. Οι χιλιάδες συνάδελφοι μας δικαιούνται φάρμακο, περίθαλψη, επικούρηση και εφάπαξ. Δεν τα παραχωρούμε, δεν υποχωρούμε. Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. Το ¨τζάμπα¨ τέλειωσε» καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών.

This entry was posted on Δευτέρα, Σεπτέμβριος 25th, 2017 at 23:02 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.