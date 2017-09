Σεπτέμβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Η εταιρεία παγωτού FRONERI HELLAS (πρώην Nestle) ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει στο εργοστάσιο που διατηρεί στο Ταύρο, επαναπροσδιορίζοντας την οργάνωση της και τον τρόπο παρουσίας της στην ελληνική αγορά.



Το δεύτερο χτύπημα είναι η ανακοίνωση της πρόθεσης της Unilever Hellas να προχωρήσει στην πώληση των ελαιολάδων της και συγκεκριμένα τις μάρκες Άλτις, Ελάνθη και Solon, καθώς και το εργοστάσιο ελαιολάδου στην οδό Πειραιώς, στο πλαίσιο της επαναξιολόγησης, σε παγκόσμιο επίπεδο, των στρατηγικών επιλογών της.



Καμία από τις δυο εταιρίες δεν αποχωρεί από την Ελλάδα, συνολικά, ωστόσο, με τις κινήσεις αυτές δεν ενισχύεται η παραγωγική διαδικασία των μεγάλων πολυεθνικών στη χώρα μας.

