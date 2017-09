Σεπτέμβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Ο πιο πιστός και καλός σας φίλος. Ο σκύλος είναι αυτός που σας περιμένει πάντοτε στην πόρτα για να σας υποδεχτεί κουνώντας την ουρά του και χοροπηδώντας από χαρά, αυτός που σας κάνει πάντοτε παρέα όταν τρώτε, θα σας σηκώσει από τον καναπέ για να βγείτε βόλτα, θα καταλάβει τον πόνο σας και θα σας πλησιάσει την κατάλληλη στιγμή για ένα χάδι, θα γεμίσει την ψυχή σας με αγάπη κι ευτυχία μέσα από τα παιχνίδια και τα «νάζια» του, θα σας προστατεύσει από τον κίνδυνο, θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας καταλάβει αυτό που ζητάτε ακόμα κι αν δεν μιλάτε την ίδια γλώσσα, θα σας κάνει να ξεχάσετε όλα τα προβλήματα με ένα του βλέμμα στο δευτερόλεπτο.



Είναι αυτός που σύμφωνα με έρευνα, θα βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου σας και θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε περισσότερη ενέργεια και να νιώσετε πιο ξεκούραστοι την επόμενη ημέρα. Οι ειδικοί του Centre for Sleep Medicine, της κλινικής Mayo στην Αριζόνα, θέλησαν πιο συγκεκριμένα να εξετάσουν το κατά πόσο η ύπαρξη ενός σκύλου στην κρεβατοκάμαρα ενός ανθρώπου επηρεάζει αρνητικά ή βοηθάει τον ύπνο. Για την έρευνά τους, που φέρει τον τίτλο «Η επίδραση των κατοικίδιων σκύλων στο περιβάλλον που κοιμόμαστε», χρειάστηκε να παρατηρήσουν, να μελετήσουν και να εκτιμήσουν για τέσσερις ολόκληρους μήνες την ποιότητα του ύπνου 40 υγιών ανθρώπων (ανθρώπων δηλαδή που δεν παρουσίαζαν διαταραχές ύπνου), οι οποίοι μοιράζονταν για το διάστημα αυτό το ίδιο υπνοδωμάτιο με το σκύλο τους (κανένας από τους σκύλους δεν ήταν μικρότερος των έξι μηνών). Για επτά νύχτες οι συμμετέχοντες αλλά και οι σκύλοι τους φόρεσαν έναν επιταχυντή, ένα μηχάνημα που μετράει την απόδοση, την ποιότητα του ύπνου και μέσα από αυτό οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι ανεξάρτητα από το μέγεθος του σκύλου, η ύπαρξη του μέσα στο υπνοδωμάτιο κάθε ενήλικα που συμμετείχε στην έρευνα, βελτίωσε την ποιότητα του ύπνου του. «Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ύπαρξη κατοικίδιων ζώων στην κρεβατοκάμαρα προκαλεί μία διαταραχή», δήλωσε ο ειδικός στα θέματα του ύπνου στο Center for Sleep Medicine on Mayo Clinic της Αριζόνας, Dr. Lois Krahn. «Βρήκαμε ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκουν στην πραγματικότητα άνεση και ένα αίσθημα ασφάλειας μέσα από τον ύπνο με τα κατοικίδια τους», πρόσθεσε. Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα σημείο, μια παρατήρηση, που κάνει τη διαφορά στην παραπάνω έρευνα και έχει να κάνει με τη θέση του σκύλου μέσα στο δωμάτιο. Με βάση τη μελέτη και το συμπέρασμα των ειδικών, όταν ο σκύλος ενός ενήλικα βρισκόταν (και κοιμόταν) επάνω στο κρεβάτι και όχι στο πάτωμα, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν απολάμβανε τόσο ποιοτικό και καλό ύπνο.



«Σήμερα, πολλοί ιδιοκτήτες βρίσκονται μακριά από τα κατοικίδια τους για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, οπότε και θέλουν να μεγιστοποιήσουν το χρόνο μαζί τους, όταν είναι στο σπίτι. Το να έχεις το κατοικίδιο μέσα στο υπνοδωμάτιο είναι ένας εύκολος τρόπος για να το καταφέρεις. Και τώρα, οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων μπορούν να νιώσουν καλύτερα, γνωρίζοντας ότι αυτά δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τον ύπνο τους», είπε ο Dr. Lois Krahn.

