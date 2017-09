Σεπτέμβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Το γεγονός ότι πρέπει να σβήνουμε τα ηλεκτρονικά μας ίχνη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν χρησιμοποιούμε πια πρέπει να είναι αυταπόδεικτο. Αν ποτέ δεν διέγραψες εκείνο το account στο Myspace, είναι πιθανό οι φωτογραφίες σου να πλέουν ανενόχλητες στον Ιστό. Για να μην πάθεις τα ίδια λοιπόν και με το Facebook, μπορείς να ενημερωθείς από το ίδιο το δίκτυο για το πώς σβήνεις μόνιμα το προφίλ σου (και όλες εκείνες τις φωτογραφίες που δεν πρέπει να δει ανθρώπου μάτι πια!). Η διαδικασία είναι μεν απλούστατη, θα πάρει ωστόσο λίγο χρόνο για να πραγματοποιηθεί. Κατά πρώτο, συνδέσου στον λογαριασμό σου στο Facebook είτε από desktop είτε από mobile συσκευή. Θυμήσου μόνο πως δεν μπορείς να σβήσεις το προφίλ σου από την εφαρμογή του Facebook για φορητές συσκευές.



Μετά ακολούθησε το link, το οποίο θα σε μεταφέρει στη σελίδα Delete My Account. Από την οποία θα επιλέξεις την ομώνυμη επιλογή (Delete My Account). Επαναπληκτρολογείς τον κωδικό σου και βάζεις και το κειμενάκι του security check και είσαι έτοιμος. Τόσο απλά, τόσο εύκολα.



Μάθε όμως ότι με το που πατήσεις το OK, η διαδικασία της οριστικής διαγραφής των posts, των φωτογραφιών και των πληροφοριών σου μπορεί να πάρει ακόμα και 90 ημέρες. Τρεις μήνες μετά όμως, αντίο Facebook μια για πάντα… newsbeast loading…

