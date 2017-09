Σεπτέμβριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Ενώ τις περισσότερες φορές επιρρίπτεις τις ευθύνες για την αυξομείωση που παρατηρείς στο βάρος σου σε παράγοντες, όπως οι κακές σου διατροφικές συνήθειες και η απουσία σωματικής άσκησης, μια νέα έρευνα έρχεται να υποστηρίξει, ότι το βιολογικό σου ρολόι είναι περισσότερο ένοχο για τη σιλουέτα σου από όσο μπορεί να πίστευες. Η έρευνα αυτή, που πραγματοποιήθηκε από ειδικούς του «Brigham and Women’s Hospital» της Βοστώνης, εξέτασε -και μάλιστα πρόκειται από τις ελάχιστες έρευνες που επικεντρώνονται σε αυτό- το πώς οι διατροφικές συνήθειές μας μπορεί να επηρεάζονται από τα μοτίβα του ύπνου μας.



Για τους σκοπούς της έρευνας, οι ειδικοί ζήτησαν τη συμμετοχή 110 ενηλίκων (18-22 ετών), με σκοπό να αναλύσουν στοιχεία σχετικά με τις συνήθειες ύπνου τους και την συμπεριφορά του κιρκαδικού ρυθμού τους (σ.σ. έτσι λέγεται μια οποιαδήποτε βιολογική διαδικασία που παρουσιάζει ενδογενή περιοδική μεταβολή στη διάρκεια ενός 24ώρου) μέσα από την καθημερινότητά τους. Η έρευνα διήρκεσε 30 ημέρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάζoνται στην Independent, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο μέσω της οποίας τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή κατέγραψαν όλη την πρόσληψη τροφής μέσα σε 7 διαδοχικές ημέρες κι έπειτα μέσα από μια εργαστηριακή αξιολόγηση οι ειδικοί μελέτησαν τη σύσταση του σώματός των ατόμων αλλά και την ώρα της έκκρισης της μελατονίνης, της ορμόνης που παράγεται από τον εγκέφαλο και την επίφυση και δίνει στον οργανισμό το σήμα ότι είναι η ώρα για ύπνο ή ότι είναι η ώρα για να ξυπνήσουμε. Το σπουδαιότερο πράγμα στο οποίο κατέληξαν οι ερευνητές είναι, ότι κανείς θα πρέπει να περιμένει μερικές ώρες μετά την κατανάλωση φαγητού, πριν πέσει για ύπνο, ώστε το σώμα να βρει τον κατάλληλο χρόνο για να χωνέψει. Οι συμμετέχοντες με τα υψηλότερα ποσοστά σωματικού λίπους κατανάλωναν σύμφωνα με την έρευνα τις περισσότερες θερμίδες λίγη ώρα πριν τον ύπνο, όταν τα επίπεδα μελατονίνης ήταν τότε υψηλά, σε αντίθεση με εκείνους τους συμμετέχοντες που παρουσίαζαν χαμηλότερα ποσοστά σωματικού λίπους, οι οποίοι έτειναν να πηγαίνουν για ύπνο μερικές ώρες μετά την κατανάλωση του τελευταίου τους γεύματος. Ο μεταβολισμός επηρεάζεται από τον κιρκαδικό ρυθμό (βιολογικό ρολόι) και αυτό διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, εξαιτίας των ακανόνιστων ωραρίων εργασίας ή της προτίμησης καθενός να ξυπνάει νωρίς το πρωί ή να κοιμάται αργά το βράδυ.



«Βρήκαμε, πως η ώρα πρόσληψης της τροφής με αυξημένη έκκριση της μελατονίνης, μια ένδειξη της βιολογικής νύχτας του ανθρώπου, σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα σωματικού λίπους και ΔΜΣ (Δείκτης Μάζας Σώματος), ενώ δεν συνδέεται με την ώρα της ημέρας, την ποσότητα ή τα υλικά της τροφής που καταναλώνει», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Αντριου ΜακΧιλ, ο οποίος πρόσθεσε ότι «τα ευρήματα δείχνουν, ότι το timing (η στιγμή δηλαδή) που καταναλώνει κανείς θερμίδες, σε σχέση με το δικό του βιολογικό ρολόι, μπορεί να είναι πιο σημαντικό για την υγεία του σε σχέση με την ώρα της ημέρας που καταναλώνει.» Οι ερευνητές τέλος, δέχτηκαν το γεγονός, πως η ηλικία αυτή των συμμετεχόντων μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτική του πληθυσμού, όμως σημείωσαν πως τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν αποδείξεις πως η κατανάλωση τροφής σε σχέση με το ατομικό βιολογικό ρολόι παίζει σπουδαίο ρόλο στη σύσταση του σώματος. bovary loading…

