Σεπτέμβριος 25th, 2017

Τελετή αποκαλυπτηρίων μνημείου Ειδικού Φρουρού Ευστάθιου Λαζαρίδη (δωρεά του Ομίλου Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας) πραγματοποιήθηκε την 24 Σεπτεμβρίου 2017 στο Τσοτύλι Δήμου Βοϊου Κοζάνης. Στην επιμνημόσυνη δέηση και στο τρισάγιο που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής, χοροστάτησε ο αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Σύντομους χαιρετισμούς και ομιλίες απηύθυναν o πρόεδρος του Ομίλου κ. Ιωάννης Μαθιουδάκης, ο ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτ. Μακεδονίας ταξίαρχος κ. Παναγιώτης Ντζιοβάρας ως εκπρόσωπος του αρχηγού, οι βουλευτές κ.κ. Δημήτριος Δημητριάδης, Ιωάννης Θεοφύλακτος, Σταύρος Καλαφάτης, ο αντιπεριφερειάρχης οικονομικών Δυτ.Μακεδονίας κ. Ηλίας Κάτανας, ο Δήμαρχος Βοϊου κ. Δημήτριος Λαμπρόπουλος, ο επίτιμος επιτελάρχης αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. αντιστρατηγος ε.α. κ. Στεφανος Σκότης, ο εκπρόσωπος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Θεοδωρος Κεραμάς, ο πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Κοζάνης κ. Ζήσης Λιάκος, ο πρόεδρος της ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης κ. Χρήστος Τσανακτσίδης, ο πρόεδρος της ενωσης Ειδικών φρουρών Κεντρ. Μακεδονίας κ. Λάζαρος Πουρσαίτίδης, ο εκπρόσωπος της πανελληνιας ομοσπονδίας συνοριακών φυλάκων κ. Ιωάννης Τοτονίδης, ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Εμμανουήλ Ζαχαριουδάκης, ο πρόεδρος της ένωσης αποστράτων σωμάτων ασφαλείας Κοζάνης, κ. Κωνσταντίνος Μπουγάτσιας, η σύζυγος και ο πατέρας του Στάθη. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου έκανε ο πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας κ. Ιωάννης Μαθιουδάκης, ο Δήμαρχος Βοίου κ.Δημήτριος Λαμπρόπουλος, ο πατέρας και η σύζυγος μαζι με την δεκάχρονη κόρη του αδικοχαμένου Αστυνομικού, στη συνέχεια ο πρόεδρος του Ομίλου παρέδωσε τη σημαία στην κόρη του Στάθη. Στο μνημείο κατέθεσαν στεφάνια ο ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτ. Μακεδονίας ταξίαρχος κ. Παναγιώτης Ντζιοβάρας ως εκπρόσωπος του αρχηγού, οι βουλευτές κ.κ. Δημήτριος Δημητριάδης, Ιωάννης Θεοφύλακτος, Σταύρος Καλαφάτης, ο αντιπεριφερειάρχης οικονομικών Δυτ. Μακεδονίας κ. Ηλίας Κάτανας, ο Δήμαρχος Βοϊου κ. Δημήτριος Λαμπρόπουλος, ο επίτιμος επιτελάρχης αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. αντιστρατηγος ε.α. κ. Στεφανος Σκότης, ο εκπρόσωπος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Θεοδωρος Κεραμάς, ο πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Κοζάνης κ. Ζήσης Λιάκος, ο πρόεδρος της ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης κ. Τσανακτσίδης Χρήστος, ο πρόεδρος της ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας κ. Λάζαρος Πουρσαϊτίδης, ο εκπρόσωπος της πανελλήνιας ομοσπονδίας συνοριακών φυλάκων κύριος Ιωάννης Τοτονίδης, ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Εμμανουήλ Ζαχαριουδάκης, ο πρόεδρος της ένωσης αποστράτων σωμάτων ασφαλείας Κοζάνης κ. Κωνσταντίνος Μπουγάτσιας, ο πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας κ. Ιωάννης Μαθιουδάκης, επίσης εναπόθεσαν ανθοδέσμη η σύζυγος και ο πατέρας του Στάθη Λαζαρίδη. Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε παραδοσιακό κέρασμα.

Ο Όμιλος Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και η οικογένεια του πεσόντος στο καθήκον Ειδικού Φρουρού Ευστάθιου Λαζαρίδη ευχαριστούν το Δήμαρχο Βοϊου κ. Δημήτριο Λαμπρόπουλο για την παραχώρηση του χώρου όπου κατασκευάστηκε το μνημείο καθώς και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης για την συμβολή της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρων είχε και η ομιλία του προέδρου του Ομίλου: Η ημέρα αυτή για μένα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη πρώτον, διότι έλκω την καταγωγή μου από το νομό Ρεθύμνου, και υπενθυμίζω ότι ο Ειδικός Φρουρός Στάθης Λαζαρίδης, την μνήμη του οποίου τιμούμε σήμερα, τραυματίσθηκε σοβαρά το Νοέμβρη του 2007 στα Ζωνιανά Ρεθύμνου, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης. Δεύτερον, διότι ο Όμιλος Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής συμπαρίσταται από την πρώτη στιγμή στην οικογένεια Λαζαρίδη.

Ο Όμιλός μας, στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην αναγνώριση του έργου και της προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαμόρφωση πραγματικών συνθηκών ασφαλείας. Ο οφειλόμενος φόρος τιμής στους ήρωες Αστυνομικούς είναι αυτονόητος εκ μέρους όλης της ελληνικής κοινωνίας. Και αποκτά ιδιαίτερη αξία και καθολική αποδοχή όταν συνοδεύεται από ουσιαστικά μέτρα στήριξης του αστυνομικού λειτουργήματος και εκσυγχρονισμού της υλικοτεχνικής υποδομής. Ως πρόεδρος ενός Ομίλου που αριθμεί πλέον των δυόμισι χιλιάδων μελών, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια που αυτό το σεμνό μνημείο δεσπόζει μπροστά μας, για να θυμίζει σε όλους τη θυσία του Ειδικού Φρουρού Στάθη Λαζαρίδη αλλά και τη θυσία τόσων άλλων Αστυνομικών στο βωμό του καθήκοντος. Με την ανέγερση του μνημείου, ο Όμιλός μας αποτίει ελάχιστο φόρο τιμής στους Αστυνομικούς που με κόστος ζωής μοχθούν καθημερινά, για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και τη διαφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων των πολιτών, αγωνιζόμενοι για μια ευνομούμενη Πολιτεία. Το μνημείο αυτό έγινε για να θυμίζει το δύσκολο έργο που έχουν να φέρουν σε πέρας οι Αστυνομικοί και τον φόρο αίματος που πληρώνουν κατά την εκτέλεση του, προκειμένου να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους, υπηρετώντας τον Έλληνα πολίτη. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα είναι πολλές, ποικιλόμορφες και υπολογίσιμες. Ο Έλληνας Αστυνομικός έχει σημαντική αποστολή στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Ο αγώνας που δίνει είναι καθημερινός. Πρόκειται για έναν αγώνα υπό αντίξοες συνθήκες και σε ένα περιβάλλον που δεν είναι πάντα φιλικό. Έναν αγώνα που δυστυχώς έχει ολοένα και περισσότερο κόστος σε αίμα και πόνο. Το τίμημα είναι βαρύ και αποτιμάται κάθε χρόνο σε νεκρούς και τραυματίες, θύματα του καθήκοντος. Η Ελληνική Αστυνομία για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις που απειλούν την κοινωνία μας, έχει κατ’ εξοχήν ανάγκη από την ηθική συμπαράσταση όλων μας. Να νιώθουν δηλαδή, οι άνδρες και οι γυναίκες αστυνομικοί ότι δεν είναι μόνοι τους. Να αισθάνονται ότι η κοινωνία, αναγνωρίζει την προσφορά τους και στηρίζει το έργο τους. Να αισθάνονται περήφανοι για το έργο που προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία. Ο Όμιλος Φίλων Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του κοντά –ηθικά και υλικά- στα θύματα της εγκληματικής βίας, προσφέροντας το «στέφανο τιμής» στους αστυνομικούς εκείνους που διακρίθηκαν, είτε με την αυτοθυσία που επέδειξαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, είτε με την αποτελεσματικότητα της δράσης τους. Τιμώντας τους αστυνομικούς αυτούς, είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι εκφράζουμε το κοινωνικό αίσθημα, γιατί ζούμε και εργαζόμαστε σε μια κοινωνία όπου ο αγώνας για την επιβίωση κερδίζεται με κόπους και θυσίες. Δεν είμαστε έξω από την κοινωνία. Αποτελούμε μέλη του πιο σκληρά δοκιμασμένου πυρήνα της και έχουμε απόλυτη επίγνωση, του πως σκέπτεται και αισθάνεται ο εργαζόμενος λαός. Γνωρίζουμε λοιπόν, πως οι εργαζόμενοι συμπολίτες μας συστρατεύονται με το προσωπικό του Αστυνομικού Σώματος για ένα καλύτερο αύριο.

Για το λόγο αυτό, βρισκόμαστε κοντά του, ηθικά και υλικά, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Μπορεί οι υλικές μας δυνατότητες να είναι περιορισμένες, η ψυχή μας όμως, ευγνωμονεί απεριόριστα αυτούς που αγρυπνούν για την εξασφάλιση των ατομικών και συλλογικών ελευθεριών και δικαιωμάτων.

Το μνημείο αυτό αποτελεί την ελάχιστη υποχρέωσή μας ως πολιτών, στη μνήμη του Ειδικού Φρουρού Στάθη Λαζαρίδη και όλων των πεσόντων Αστυνομικών στο βωμό του καθήκοντος. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμαρχο κύριο Δημήτρη Λαμπρόπουλο για την παραχώρηση του χώρου κατασκευής του Μνημείου, τον γενικό περιφερειακό αστυνομικό διευθυντή δυτικής Μακεδονίας ταξίαρχο κύριο Παναγιώτη Ντζιοβάρα, την Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης για τη συμβολή τους στην σημερινή τελετή. Επίσης ευχαριστώ όλους εσάς που μας τιμάται με την παρουσία σας. Θα κλεισω την ομιλία μου με δύο μαντινάδες: Πάντα τιμούμε Ήρωες και στήνουμε Μνημεία

σ’ αυτούς που στο καθήκον τους γεννήκανε θυσία Αθάνατε αείμνηστε Ήρωα Λαζαρίδη

Αιωνία του η μνήμη!























