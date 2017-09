Σεπτέμβριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνεχίζουν τις νίκες τους οι έφηβοι του Πρωτέα Γρεβενών στο Πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΔΥΜ. Αυτή τη φορά νίκησαν την αντίστοιχη ομάδα των Διόσκουρων Κοζάνης μέσα στην Κοζάνη με σκορ 65 – 52. Από την αρχή, οι παίκτες του Αλέξη Κατσάλη μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και κατάφεραν να προηγηθούν ακόμη και με +17 πόντους. Στην τρίτη περίοδο όμως, οι Διόσκουροι όχι μόνο κατάφεραν να φέρουν το σκορ στα ίσα αλλά μπήκαν και με +4 πόντους μπροστά στο σκόρ. Όλα αυτά όμως μέχρι εκεί, διότι στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο με ένα 17-4 ο Πρωτέας κέρδισε δικαιωματικά το παιχνίδι.





Τα δεκάλεπτα 8-20 26-31 48-48 52-65.



ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ:

ΣΙΜΟΣ 1, ΣΤΡΑΒΟΥ 14, ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ 3, ΤΣΙΩΡΑΣ 7, ΜΑΝΑΚΙΤΣΑΣ 5, ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 5, ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ 5, ΜΑΛΟΥΤΑΣ 2, ΜΠΑΛΤΣΗΣ 7(1) ΠΡΩΤΕΑΣ:

ΜΟΥΤΟΥΝΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛ.12(1) ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ ΜΙΧ., ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ 19, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 5, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ ΝΙΚ., ΜΙΜΗΣ 11(2), ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ 2, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 9, ΣΑΜΑΡΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓ. 7. Εικόνες:























Περισσότερες εικόνες στον ΑΕΤΟ και Περισσότερες εικόνες στον ΑΕΤΟ και στο facebook

