Σεπτέμβριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που συνηθίζουν να περπατούν μέσα στο σπίτι με τα παπούτσια, τότε υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να κόψετε αυτή τη συνήθεια. 1. Μεταφορά βακτηρίων Το πάτωμα και τα χαλιά στη δουλειά έχουν χιλιάδες βακτήρια. Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Arizona μέτρησαν πως στα περισσότερα παπούτσια υπάρχουν, κατά μέσο όρο, γύρω στα 421.000 βακτήρια. Έρευνα απέδειξε πως πολλά παπούτσια έχουν μέχρι και το βακτήριο E.coli το οποίο «μαγνητίζεται» στα παπούτσια ύστερα από την επίσκεψή σας σε δημόσιες τουαλέτες.



2. Καταστροφή των πατωμάτων Αυτό αφορά κυρίως τα ξύλινα πατώματα. Όσο πιο συχνά λερώνονται, τόσο πιο συχνά θα πρέπει να τα καθαρίζετε, κάτι που στα ξύλινα πατώματα δεν κάνει πολύ καλό. Φυσικά δεν είναι μόνο η βρωμιά που καταστρέφει τα πατώματα αλλά και τα παπούτσια με τακούνι.



3. Δεν βοηθά την υγεία σας Οι επιστήμονες τονίζουν πως είναι καλό για τα πόδια σας να περπατάτε ξυπόλητοι ή με κάλτσες μέσα στο σπίτι. Οι μυς στις πατούσες δυναμώνουν και έτσι είναι πιο δύσκολο να τραυματιστούν. govastileto loading…

