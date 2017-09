Σεπτέμβριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά για 4 άτομα ½ κιλό κιμά από γαλοπούλα

100 γρ. τυρί μετσοβόνε τριμμένο

2 αυγά

3 κ.σ. φρυγανιά χωρίς γλουτένη

1 κ.γ. μάραθο

1 καρότο ψιλοκομμένο

Αλάτι

Πιπέρι Εκτέλεση Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά και δουλεύουμε πολύ καλά μέχρι να γίνει ένα μαλακό μείγμα. Φτιάχνουμε 8 μικρά χάμπουργκερ και ψήνουμε σε αντικολλητικό τηγάνι με πολύ λίγο ελαιόλαδο 5 λεπτά από κάθε μεριά. newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Σεπτέμβριος 24th, 2017 at 11:02 and is filed under ΣΥΝΤΑΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.