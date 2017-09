Σεπτέμβριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Το Ιράν προχώρησε στην επιτυχή δοκιμή του νέου της πυραύλου Khoramshahr, βεληνεκούς 2.000 χιλιομέτρων, ικανού να φέρει πολλές κεφαλές, μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται σε μια στιγμή που το κλίμα είναι πολύ τεταμένο μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αποχώρηση της Ουάσινγκτον από τη συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, την οποία οι ΗΠΑ μαζί με πέντε ακόμη μεγάλες δυνάμεις υπέγραψαν με την Τεχεράνη το 2015.



Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εικόνες της κρατικής τηλεόρασης έδειξαν την εκτόξευση του πυραύλου. Εικόνες που ελήφθησαν από το εσωτερικό του πυραύλου μεταδόθηκαν στη συνέχεια. Η ημερομηνία της εκτόξευσης δεν έγινε γνωστή αλλά χθες, Παρασκευή, στην παρουσίαση του πυραύλου κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για την επέτειο της έναρξης του πολέμου μεταξύ του Ιράκ και του Ιράν το 1980, ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο πύραυλος θα είναι «επιχειρησιακός στο εγγύς μέλλον». Η συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα που υπογράφηκε το 2015 με τις μεγάλες δυνάμεις δεν απαγορεύει τις βαλλιστικές δραστηριότητες στο Ιράν, αλλά το ψήφισμα 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο ενέκρινε τη συμφωνία, ζητεί από το Ιράν να μην διεξάγει δραστηριότητες για την ανάπτυξη πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Οι ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι πύραυλοι στη χώρα τους δεν έχουν σχεδιαστεί για να φέρουν πυρηνικές κεφαλές και ότι, γενικότερα, η Τεχεράνη δεν έχει πρόγραμμα για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.



«Ο πύραυλος Khorramshahr βεληνεκούς 2.000 χλμ. μπορεί να φέρει αρκετές συμβατικές κεφαλές για να πλήττει αρκετούς στόχους ταυτόχρονα», δήλωσε ο στρατηγός Αμιραλί Χατζιζαντέχ, ο διοικητής της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε χθες το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ιρανοί αξιωματούχοι διαβεβαιώνουν ότι η χώρα τους διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία για να αυξήσει το βεληνεκές των πυραύλων της, το οποίο προς το παρόν περιορίζεται στα 2.000 χλμ. Το Ιράν έχει ήδη δύο ακόμη πυραύλους, τον Ghadr-F και τον Sejil, που έχουν βεληνεκές 2.000 χλμ. και μπορούν να φθάσουν στο Ισραήλ και στις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. newsbeast loading…

