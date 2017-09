Σεπτέμβριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Συχνά αναρωτιόμαστε για το κάθε πότε πρέπει να καθαρίζουμε συγκεκριμένα πράγματα του σπιτιού, όπως για παράδειγμα τα σεντόνια σας, τα φωτιστικά ή τις κουρτίνες μας. Κάποια πράγματα χρειάζονται καθημερινό καθάρισμα, αλλά για πολλά μία φορά την εβδομάδα είναι το ιδανικό διάστημα για να τα καθαρίζετε.



Δείτε παρακάτω τέσσερα πράγματα που πρέπει να καθαρίζουμε μία φορά την εβδομάδα… 1. Όλες τις επιφάνειες του μπάνιου Τα μικρόβια εξαπλώνονται πολύ εύκολα γι’ αυτό δε θα πρέπει να αμελείτε την καθαριότητα του νιπτήρα, του καθρέφτη και όλων των άλλων επιφανειών. 2. Σεντόνια Σκεφτείτε μόνο ότι περνάτε το ένα τρίτο της ζωής σας στο κρεβάτι σας και πάνω στα σεντόνια σας. Έτσι θα καταλάβετε γιατί είναι απαραίτητο να τα αλλάζετε μία φορά την εβδομάδα.



3. Πάτωμα κουζίνας Όσο τρώτε στην κουζίνα σας, το πάτωμα φιλοξενεί διάφορα… πράγματα που πέφτουν από το τραπέζι. Βάλτε το καθάρισμά του στην εβδομαδιαία λίστα σας. 4. Ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας Ακόμη και αν δεν φαίνονται πάντα βρώμικα, οι συσκευές τις κουζίνας είναι από αυτές που πιάνετε κάθε μέρα και συγκεντρώνουν μικρόβια. Το καθάρισμά τους μία φορά την εβδομάδα είναι απαραίτητο.

