Σεπτέμβριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Πλήθος βραβείων καινοτομίας και σχεδίασης απονεμήθηκαν στη Volkswagen στο πλαίσιο της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης. Η μεγαλύτερη διάκριση για τη γερμανική μάρκα αφορούσε το Βραβείο Plus X «Βραβείο Καινοτομίας 2017» για τον τίτλο της πιο καινοτόμου εταιρίας.



Το Βραβείο Plus X είναι ένα μία από τις πλέον εξέχουσες διακρίσεις παγκοσμίως για την τεχνολογία, τον αθλητισμό και το lifestyle. Απονέμεται σε εταιρίες ως αναγνώριση της ποιοτικής και τεχνολογικής ανωτερότητας των προϊόντων τους. Ο Επικεφαλής Σχεδιασμού της VW, παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της εταιρίας, ενώ εκτός από αυτό το πρώτο βραβείο, τέσσερα ακόμη μοντέλα της VW εξασφάλισαν στις αντίστοιχες κατηγορίες τους σφραγίδες ποιότητας για να συνεχίσουν στη διεκδίκηση του βραβείου για το αυτοκίνητο της χρονιάς στο πλαίσιο του Βραβείου Plus X: I.D. BUZZ1: Πρωτότυπο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2017

Golf: Compact Επιβατικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2017

Atlas: SUV της Χρονιάς 2017

Arteon: Sedan της Χρονιάς 2017 Επιπλέον, το νέο Arteon πήρε την υψηλότερη θέση «Best of Best» στην κατηγορία «Exterior and Interior Volume Brand» στον φετινό διαγωνισμό «Automotive Brand Contest». Η διεθνής κριτική επιτροπή τεκμηρίωσε την απόφασή της ως εξής: «Στο Arteon, οι σχεδιαστές από το Wolfsburg ενσάρκωσαν με εξαιρετική αυτοπεποίθηση τη μορφή του μέλλοντος σε ένα όχημα μαζικής παραγωγής. Συνδύασαν τα σχεδιαστικά στοιχεία ενός σπορ αυτοκινήτου με την κομψότητα και ευρυχωρία ενός κουπέ, ενώ ταυτόχρονα κατάφεραν να ενσωματώσουν στο αυτοκίνητο παραγωγής πολλά από τα στιλιστικά χαρακτηριστικά και τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες του πρωτότυπου μοντέλου».



Το Γερμανικό Συμβούλιο Σχεδίασης (Rat für Formgebung) διοργανώνει κάθε χρόνο τον διαγωνισμό «Automotive Brand Contest» για να ξεχωρίσει αυτοκίνητα υψηλής ποιότητας σχεδίασης. Ξεκίνησε ως θεσμός το 1953 με την πρωτοβουλία του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και θεωρείται παγκοσμίως ως κορυφαίο κέντρο αναγνώρισης ποιότητας στον χώρο της σχεδίασης. newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Σεπτέμβριος 24th, 2017 at 12:03 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.