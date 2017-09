Σεπτέμβριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Οι Γερμανοί καλούνται σήμερα να πούνε όχι στην αποχή και να πάνε στις κάλπες καθώς η σχεδόν εξασφαλισμένη επανεκλογή της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ για μια τέταρτη θητεία κινδυνεύει να επισκιαστεί από την πιθανή είσοδο στο κοινοβούλιο του ακροδεξιού κόμματος, για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια. Μετά τις σοκαριστικές εξελίξεις τον περασμένο χρόνο–από το αποτέλεσμα του βρετανικού δημοψηφίσματος για έξοδο της χώρας από την ΕΕ μέχρι την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική προεδρία–πολλοί εναπόθεσαν τις ελπίδες τους στη Μέρκελ για να ηγηθεί της πληγωμένης, μετά-Brexit Ευρώπης. Σε άρθρο του στην εφημερίδα Bild am Sonntag ο πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ προειδοποίησε τους Γερμανούς να μην αφήσουν άλλους να αποφασίσουν για το μέλλον της χώρας τους επιλέγοντας την αποχή. «Ίσως ποτέ να μην ήταν τόσο σαφές ότι οι εκλογές αφορούν το μέλλον της δημοκρατίας και της Ευρώπης», έγραψε ο πρόεδρος της χώρας την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ίσως και το ένα τρίτο των Γερμανών είναι αναποφάσιστοι. «Αν δεν ψηφίσετε, αποφασίζουν άλλοι». Στο «εξατομικευμένο αναλογικό εκλογικό σύστημα», όπως χαρακτηρίζεται στην Γερμανία, το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής μπορεί να ενισχύσει τα μικρότερα κόμματα, όπως το ακροδεξιό «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) δίνοντάς τους περισσότερες έδρες από τον ίδιο αριθμό ψήφων. Στις περιφερειακές εκλογές τον περασμένο χρόνο οι συντηρητικοί της Μέρκελ δέχτηκαν πλήγμα από το AfD, το οποίο ευνοήθηκε από την λαϊκή δυσαρέσκεια λόγω της απόφασής της το 2015 να ανοίξει τα γερμανικά σύνορα σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο μετανάστες και πρόσφυγες.



»Νεκροθάφτες της Δημοκρατίας» Τόσο η Μέρκελ όσο και ο κυριότερος αντίπαλός της, ο σοσιαλδημοκράτης ηγέτης Μάρτιν Σουλτς ανησυχούν για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο Σουλτς χαρακτήρισε την Παρασκευή «νεκροθάφτες της δημοκρατίας» το ξενοφοβικό κόμμα. Μιλώντας στους δημοσιογράφους αφού ψήφισε, δήλωσε αισιόδοξος ότι το κόμμα του, το οποίο οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν στη δεύτερη θέση με απόσταση από τους συντηρητικούς, θα εξασφαλίσει τις ψήφους των αναποφάσιστων. Δημοσκόπηση της εταιρείας INSA που δημοσιεύτηκε χθες στην εφημερίδα Bild δείχνει ότι υποχωρεί η στήριξη προς τους συντηρητικούς της Μέρκελ, οι οποίοι έχασαν δύο ποσοστιαίες μονάδες και έπεσαν στο 34%, αλλά και για το SPD του Σουλτς, το οποίο έχασε μια ποσοστιαία μονάδα και έπεσε στο 21%. Τα δύο κόμματα κυβερνούν σήμερα τη Γερμανία με έναν «δύσχρηστο» «μεγάλο συνασπισμό».



Το ξενοφοβικό AfD αύξησε τη δυναμή του κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στο 13% στην τελευταία δημοσκόπηση, γεγονός που του δίνει την θέση του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος.

Αν επανεκλεγεί για τέταρτη θητεία η Μέρκελ, θα γίνει μαζί με τον μέντορά της Χέλμουτ Κολ, ο οποίος ηγήθηκε της επανένωσης της Γερμανίας και με τον Κόνραντ Αντενάουερ, ο οποίος ηγήθηκε της αναγέννησης της χώρας μετά τον ΄Β Παγκόσμιο Πόλεμο, η τρίτη καγκελάριος της μεταπολεμικής Γερμανίας που κερδίζει τέσσερις εθνικές εκλογές. iefimerida loading…

