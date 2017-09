Σεπτέμβριος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην 5η αγωνιστική



Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει ο Παναθηναϊκός. Οι Πράσινοι, οι οποίοι φάνηκαν επηρεασμένοι από τις εξελίξεις στα διοικιτικά της ομάδας, εμφανίστηκαν πολύ κακοί στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός δεν τους χαρίστηκε και πήρε εύκολα τη νίκη (Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 2-0) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ. Νωρίτερα το Σάββατο έγιναν τα ματς Απόλλων Σμύρνης – Πλατανιάς (0-1) και Ατρόμητος – Λαμία (3-0).

Την Κυριακή, ξεχωρίζει το ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός (20:30), ενώ επίσης διεξάγονται οι αγώνες ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα (16:00), Κέρκυρα – Λεβαδειακός και Πανιώνιος – Λάρισα (18:15). Η αυλαία πέφτει τη Δευτέρα με τον αγώνα Ξάνθη – Αστέρας Τρίπολης (19:30). Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου Απόλλων Σμύρνης-Πλατανιάς 1-0

(22΄ Ενσικουλού) Ατρόμητος-Λαμία 3-0

(27΄ Ουάρντα, 28΄,35΄ Μανούσος)



Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός 2-0

(19΄ Μαζουρεκ, 65΄ Κλέσιο)



Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου

16:00 ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα

18:15 Κέρκυρα-Λεβαδειακός

18:15 Πανιώνιος-Λάρισα

20:30 ΑΕΚ-Ολυμπιακός



Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου

19:30 Ξάνθη-Αστέρας Τρίπολης



Η βαθμολογία (σε 4αγ.)

1. ΑΕΚ 10

2. Ολυμπιακός 8

. ΠΑΟΚ 8

. Πανιώνιος 8

5. Ατρόμητος 7 -5αγ.

6. Λεβαδειακός 6

. ΠΑΣ Γιάννινα 6

. Πλατανιάς 6 -5αγ.

9. Ξάνθη 5

. Παναιτωλικός 5 -5αγ.

11. Λαμία 4 -5αγ.

. Κέρκυρα 4

13. Παναθηναϊκός 3 -5αγ.

14. Αστέρας Τρίπολης 2

. Απόλλων Σμύρνης 2 -5αγ.

. Λάρισα 2 * Ο Παναθηναϊκός άρχισε το πρωτάθλημα με -2 βαθμούς. in

