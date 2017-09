Σεπτέμβριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Αντιπαράθεση στη διαδικτυακή κοινότητα έχει δημιουργήσει ένα πανεπιστήμιο στην πόλη Τσονγκίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας, καθώς προσφέρει μαθήματα σε επίδοξους «σταρ του ίντερνετ».



Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που ξεκινά την Τρίτη και το οποίο προσφέρουν από κοινού το Chongqing Institute of Engineering και η εταιρία πολιτιστικής επικοινωνίας Chongqing Miuyin, περιλαμβάνει μαθήματα υποκριτικής, live-streaming, βιντεοσκόπησης και σχεδιασμού ίματζ. Απευθύνεται σε πτυχιούχους των τομέων μάρκετινγκ και ηλεκτρονικού εμπορίου, προκειμένου να τους βοηθήσει να βρουν δουλειά, δήλωσε ο Τζανγκ, εργαζόμενος στο ινστιτούτο. Κάποια από τα μαθήματα θα διδάσκονται από καθηγητές ενώ τους φοιτητές θα κληθούν να διδάξουν και διασημότητες του διαδικτύου προκειμένου να τους μιλήσουν για την εμπειρία τους να προσελκύουν θαυμαστές στο ίντερνετ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ο επικεφαλής της εταιρίας. Ωστόσο, το πρόγραμμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη διαδικτυακή κοινότητα,όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.



«Το πρόγραμμα οδηγεί τους νέους στην επιτυχία από τον λάθος δρόμο», δήλωσε χρήστης του Weibo, μιας υπηρεσίας που μοιάζει με το Twitter. Άλλοι εμφανίζονται πιο ανεκτικοί στο νέο φαινόμενο. «Το πρόγραμμα απλά αντανακλά μια τάση, ότι πολλοί θέλουν να γίνουν διασημότητες στο διαδίκτυο. Δεν είναι κακό αυτό», δήλωσε ένας χρήστης. newsbeast loading…

