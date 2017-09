Σεπτέμβριος 24th, 2017 by Σταματίνα

Ξενύχτισες για τους δικούς σου λόγους και το πρωί έχεις να πας στη δουλειά. «Σκούρα» τα πράγματα, μιας και ξέρεις πως με σχεδόν καθόλου ύπνο δεν θα αντέξεις. Ετσι, σκέφτεσαι πως ένας πολύ δυνατός καφές και μερικές βιταμίνες θα σε σώσουν, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει.



Εάν πρέπει να «την βγάλεις» την επόμενη μέρα, ένα μόνο πράγμα χρειάζεται να κάνεις και είναι πιο απλό απ’ όσο φαντάζεσαι. Πιες νερό.



Είτε έχεις ξενυχτίσει σε κλαμπ, είτε γιατί απλά δεν μπορούσες να κοιμηθείς, το να πιεις καφέ μόνο κακό θα σου κάνει, καθώς μερικά φλιτζάνια σημαίνουν αφυδάτωση. Μελέτη που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ διαπίστωσε πως η ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει δραματικά τα επίπεδα διάθεσης και ενέργειας, όπως σημειώνει το purewow. Γέμισε, λοιπόν, ένα ποτήρι νερό, βάλε και μια φέτα λεμόνι και είσαι έτοιμος/η για τη γεμάτη σου μέρα. iefimerida loading…

This entry was posted on Κυριακή, Σεπτέμβριος 24th, 2017 at 09:02 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.