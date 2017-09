Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

«Στροφή» στην ζωή του κάνει ο Λιούις Χάμιλτον.



Η εφημερίδα «Daily Star», αναφέρει πως ο Βρετανός οδηγός της «Mercedes», βλέποντας στο γνωστό κανάλι την ταινία «What the Health», ευαισθητοποιήθηκε από το περιεχόμενό της και σκέφτεται σοβαρά να γίνει vegan. Παράλληλα σε λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, είχε γράψει το σχετικό μήνυμα: «Είμαι σε αποστολή με vegan ανθρώπους. Η κακομεταχείριση των ζώων, η υπερθέρμανση του πλανήτη και η υγεία μας διακυβεύονται». Παράλληλα, σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου, ο Λιούις Χάμιλτον έχει να αγγίξει κόκκινο κρέας δύο χρόνια και στις αρχές του έτους, απέσυρε και το κοτόπουλο από το διατροφολόγιό του. Πρόσφατα, έκοψε και το ψάρι και έτσι έχει κάνει μια στροφή 180 μοιρών προς τη ζωή του χορτοφάγου!



Ο Βρετανός είπε ότι δεν το κάνει μόνο για τη δική του υγεία και τις αθλητικές του επιδόσεις, αλλά και για λόγους περιβαλλοντολογικούς και συνειδήσεως. Θεωρεί φοβερά βίαιη τη διαδικασία που φέρνει το κρέας στο πιάτο του και για αυτό το λόγο αποφάσισε να σταματήσει να το τρώει. Δεν παρέλειψε να προσθέσει στις δηλώσεις του ότι όποιον vegan έχει γνωρίσει παραδέχεται πως ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρε ποτέ του ενώ σημειώνει πως δεν θα ήθελε σε δέκα ή είκοσι χρόνια να έχει προβλήματα με την υγεία του, που ενδεχομένως θα προκαλούνταν από αυτού του είδους την τροφή. iefimerida loading…

