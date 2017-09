Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Ένα σπουδαίο έργο, πραγματικό ιστορικό θησαυρό, με αδιαμφισβήτητο ενδιαφέρον για το σύνολο της κοινωνίας, παρουσίασε χθες η Ελληνική Αστυνομία. Πρόκειται για την ψηφιοποίηση και τη διάθεση ανοιχτά σε κάθε ενδιαφερόμενο, όλων των τευχών των περιοδικών της ΕΛ.ΑΣ, από την πρώτη επίσημη έκδοση το 1953 μέχρι σήμερα, σε εποχές που ιστορικά σημάδεψαν ανεξίτηλα την εξέλιξη της χώρας και οι οποίες αποτυπώνονται από την πλευρά της Αστυνομίας, μαζί με την ιστορική διαδρομή του Σώματος.



«Πρόκειται για ένα ιστορικό «καλειδοσκόπιο» στο οποίο αποτυπώνονται πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις και στοιχεία που προσδιορίζουν όχι μόνον την εξέλιξη του αστυνομικού θεσμού αλλά γενικά την κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα στη χώρα μας σε μια μεγάλη χρονική περίοδο της νεώτερης ιστορίας της», υπογράμμισε στον χαιρετισμό του ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ αντιστράτηγος Κων/νος Τσουβάλας, ο οποίος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το έργο και την ευγνωμοσύνη του για όσους εργάστηκαν για την υλοποίηση του. Και τόνισε: «Η γνώση της Ιστορίας μας, η γνώση του παρελθόντος, η ιστορική αλήθεια, είναι η βάση για την προοπτική μας στο μέλλον, και την ιστορία μας πρέπει να την τιμούμε, να την σεβόμαστε, να την διαφυλάσσουμε, να διδασκόμαστε από τα λάθη και τις αστοχίες μας, να αξιοποιούμε τα διδάγματα και τις παρακαταθήκες της». Το έργο περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και διαδικτυακή προβολή των περιοδικών της Χωροφυλακής, της Αστυνομίας Πόλεων και της ενοποιημένης Ελληνικης Αστυνομίας, «Αστυνομικά Χρονικά» (1953-1983), «Επιθεώρηση Χωροφυλακής» (1970-1983), «Αστυνομική Επιθεώρηση» (1984-2002) και «Αστυνομική Ανασκόπηση» (2003 μέχρι σήμερα). Η ιδέα τέθηκε πριν από ένα χρόνο από τον ταξίαρχο Αχιλλέα Σκανδάλη, που ήταν τότε προϊσταμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, ο οποίος εδωσε εντολή στην Διεύθυνση Επικοινωνίας να προχωρήσει στην υλοποίηση της. Πριν από τέσσερις μήνες, το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία πληροφοριακών συστημάτων Maisys, η οποία το ολοκλήρωσε προχθές. Όπως δήλωσαν σήμερα τα στελέχη της εταιρείας, ήταν μια εξαιρετικά λεπτή δουλειά, καθώς τα παλιά τεύχη είναι έτοιμα να διαλυθούν και γι’ αυτό έγινε αντιγραφή με ειδική μέθοδο από απόσταση, ενώ όλα τα άρθρα είναι διαθέσιμα σε pdf και τα τεύχη μπορεί κάποιος να τα ξεφυλίσει ή και να τα επανεκδόσει. Συνολικά αντιγράφηκαν 75.000 σελίδες, που μπορεί κανείς να τις διαβάσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση policemagazine.gr, ενώ θα υπάρχει και παραπομπή στην ιστοσελίδα στης Ελληνικής Αστυνομίας. Στον ιστότοπο μπορεί να μπαίνει κάποιος από όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, υπάρχει θέση για να γράψει άρθρο όποιος θέλει, καθώς και η δυνατότητα για εσωτερικές διαφημίσεις μελλοντικά. Στον παραπάνω ιστότοπο, εκτός από τα περιοδικά υπάρχει και κατάλογος με τα βιβλία που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη της Αστυνομίας, ενώ η επόμενη κίνηση σύμφωνα με τον Αρχηγό, θα είναι η ψηφιοποίηση και των βιβλίων, καθώς και του αρχείου φωτογραφιών και ταινιών της ΕΛ.ΑΣ. Όπως είπε ο κ. Τσουβάλας, το έργο αυτό προστίθεται στις πρωτοβουλίες που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Ιστορίας της Ελληνικής Αστυνομίας που ιδρύθηκε προσφάτως και την καταγραφή, ταξινόμηση και τεκμηρίωση του πλούσιου και πολύτιμου αρχειακού υλικού που φυλάσσεται στο χώρο του Τμήματος Ιστορίας και Εκδόσεων της Δ/νσης Επικοινωνίας. «Ηταν κάτι που καθυστέρησε», είπε ο Αρχηγός, «αλλά έγινε από την Πολιτεία και την Ελληνική Αστυνομία, για τη διάσωση, την ανάδειξη και την αξιοποίηση του ιστορικού αρχείου του Σώματος». Ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης Δημήτρης Αναγνωστάκης, τόνισε ότι πρόκειται για έναν πλούτο που είναι στη διάθεση καθενός που ενδιαφερέται να ασχοληθεί με την νεώτερη ιστορία της χώρας και ταυτόχρονα «συνδέεται με την προσπάθεια να αποδείξουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει ούτε ενοχές, ούτε αναστολές, ούτε εμμονές, ούτε ιδεοληψίες». «Όλα με διαφάνεια, όλα στο φως, έτσι ώστε να υπάρχει η ανικειμενική ιστορική καταγραφή χωρίς ωραιοποίηση, χωρίς όμως να αποκρύπτεται και τίποτα για αυτόν που θα ήθελε να ασχοληθεί με τον θεσμό της Ελληνικής Αστυνομίας», επεσήμανε ο κ. Αναγνωστάκης.



Την σπουδαιότητα της ψηφιοποίησης των περιοδικών τόνισε και ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας για θέματα μετανάστευσης Τζανέτος Φιλιππάκος, ο οποίος δήλωσε διπλά ευτυχής, καθώς προέρχεται από την Αστυνομία και έδωσε συγχαρητήρια στους συντελεστές του έργου. Τα συγχαρητήρια τους και τις ευχαριστίες τους εξέφρασαν και οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων αστυνομικών. Σύμφωνα με πηγές από την Αστυνομία, το έργο στοίχισε ελάχιστα χρήματα, καθώς η εταιρεία το έκανε με ειδική τιμή, ενώ ανέλαβε και την υποχρέωση να στηριζει και να ενημερώνει τον ιστότοπο με νέο υλικό, για πέντε χρόνια. newsbeast loading…

