Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι, δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγησή του. Όπως ενημερώνει το υπουργείο Παιδείας για λόγους που σχετίζονται αποκλειστικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι δικαιούχοι-φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, του Πολυτεχνείου Κρήτης και των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από χθες, Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.



Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται σε σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχώρησε για πρώτη φορά φέτος, από το 2004 που χορηγείται το στεγαστικό επίδομα, στη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής αιτήσεων. Σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα οικονομικά στοιχεία που αποτελούν προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος αντλούνται με διαλειτουργικότητα από την ΑΑΔΕ. Έντυπες βεβαιώσεις απαιτούνται για εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων loading…

This entry was posted on Σάββατο, Σεπτέμβριος 23rd, 2017 at 15:23 and is filed under ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.