Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

38η Πρόσκληση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10 β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής) ΚΑΛΕΙ Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Αντωνιάδη Γεώργιο Κούσκουρα Αμαλία Καναβό Κωνσταντίνο Στεργιούλη Παναγιώτη Γιάτσιο Ιωάννη Σαββόπουλο Δημήτριο Σε συνεδρίαση την T ρίτη 26/09/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης . Έγκριση του πρακτικού και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης στο διαγωνισμό της 15ης Ιουνίου 2017 του έργου ΣΑΕΠ 541«Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην Ε.Ο 15, από τη Γέφυρα του Βενέτικου ποταμού, έως την Τ.Κ Ελευθεροχωρίου». Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ». Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας τoυ έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βασιλειάδας» Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017» Π.Ε. Καστοριάς . Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» Π.Ε. Φλώρινας Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 1.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Προϋπολογισμού 111.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ)» . Έγκριση αποδοχής ποσού 1,630,13€ – 1η Κατανομή χρημοτοδότησης ΣΑΕΠ 041 με κωδικό έργου 2017ΕΠ04100000 και τίτλο – ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΎΛΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΚΑΕ 9479.04.00006 Έγκριση νέων δρομολογίων για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίου αναδόχου μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017 Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 3.095,19 ευρώ που αφορά φόρο από ΕΝΦΙΑ από ΚΑΠ Λειτουργικά 2017 ΚΑΕ 072.0911 . Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου. Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ4132 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης . Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ασύρματου δικτύου στο Διοικητήριο της ΠΕ Γρεβενών» προϋπολογισμού 12.393,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ. Έγκριση απευθείας ανάθεσης καθαριότητας του οχήματος ΚΗΙ 8534 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Δ.Μ. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευή των οχημάτων ΚΗΗ 5402 και ΚΗΗ 5406 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ. Έγκριση απευθείας ανάθεσης καθαριότητας 18 οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Ε. Κοζάνης Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μεταλλίων – κυπέλων για τους αθλητές στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης διασυλλογικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 400.000,00 € ,1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541) μηνός Σεπτεμβρίου 2017, για το έργο: «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έγκριση ή μη της διενέργειας Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εκτυπώσεων στα πλαίσια της δράσης Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες 2017 «Η ΚΡΑΥΤΗ II», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, που θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Αυγούστου έως τις 1 Οκτωβρίου 2017. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εκτυπώσεων (έντυπο υλικό) και προμήθειας γευμάτων των αποστολών στα πλαίσια των αγώνων του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου (ETTU CUP) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ», που θα πραγματοποιηθούν στις 29-30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2017, στη Φλώρινα. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης #15.000,00 € #. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθεια εννέα (9) τετράφυλλων φοριαμών για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας . Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας δύο (2) κλιματιστικών για τα γραφεία του Ειδικού Συμβούλου και των Αντιπεριφερειαρχών της Π.Ε. Φλώρινας Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΔΤΕ Έδρα Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς . Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς . Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στην ημερίδα με θέμα; «Ζώα συντροφιάς, μεταδιδόμενα νοσήματα και νεώτερες αντιλήψεις στην παρασιτολογία και στην χειρουργική των μικρών ζώων», που διοργανώνει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Δυτ. Μακεδονίας και θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2017 στην Κοζάνη. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πελεκανιωτών Θεσσαλονίκης «Μύριχος», για την διημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο χωριό Πελεκάνος Κοζάνης στις 14 και 15 Οκτωβρίου. Έγκριση της εκτός έδρας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 400.000,00 €, 2η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541) μηνός Σεπτεμβρίου 2017,για το έργο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ III αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 (Υποέργα 3,4). Έγκριση απευθείας ανάθεσης έκδοσης βεβαίωσης καλής λειτουργίας αναλογικών ταχογράφων για τις ανάγκες των οχημάτων ΚΗΗ 5403» ΚΗΗ 5405, ΚΗΗ 5412, ΚΗΗ 5416 και ΚΗΗ 5419 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.». Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης . Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Έγκριση επικαιροποίησης της αρ. 326/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης #10.000,00 € # Π.Ε. Φλώρινας. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ» Π.Ε. Φλώρινας. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του εντεταλμένου συμβούλου πολιτικής προστασίας Δυτικής Μακεδονίας κ. Ηλία Κάτανα. Έγκριση της εκτός έδρας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου. Έγκριση ή μη του από 21-09-2017 πρακτικού διενέργειας επαναληπτική ηλεκτρονική διαπραγμάτευση ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισμού 146.031,33 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Π.Ε. Γρεβενών. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Π.Ε. Γρεβενών. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης παράθεσης επισήμου γεύματος φιλοξενίας στα πλαίσια του Σεμιναρίου Διαιτησίας Πετοσφαίρισης, του Συνδέσμου Διαιτητών Πετοσφαίρισης, Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2017, στη Φλώρινα. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης φιλοξενίας στα πλαίσια του συνεδρίου με θέμα «Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1940-50» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις 13 και 14 Οκτώβρη 2017, στη Φλώρινα. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση τζαμιού τρίπλεξ για το JCB μηχάνημα έργου του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΙΑΝΗΣ». Π.Ε. Κοζάνης. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμέτοχης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός Αποστραγγιστικών καναλιών περιοχής Κρεπενής-Κορησού και Λιθιάς». Έγκριση του 2ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση δικτύου αρδευτικού Καρπερού – Δήμητρας» προϋπολογισμού 110.000.00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – νέα έργα 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου και έγκριση δαπάνης. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια ελαστικών για τα μηχανήματα-οχήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού Π.Ε. Κοζάνης». Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017 – 2010 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 500.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Έγκριση διάθεσης της δαπάνης ποσού 25.500,00 ευρώ που αφορά το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ» από τα Ταμειακά υπόλοιπα της ΣΑΕ 205 ΕΠΑΔΥΜ της Π Ε Κοζάνης. Έγκριση της δαπάνης και της απ’ ευθείας ανάθεσής της, για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης με το Σύλλογο Δρομέων Οδοιπόρων Εορδαίας, στον 1ο Εορδαϊκό Δρόμο 10 χλμ. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» που θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης και θα λάβει χώρα από 7 έως 11 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο 5° October Vesp, που διοργανώνει το Vespa Club Κοζάνης στις 6, 7 και 8 Οκτωβρίου2017. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π. Ε. Κοζάνης στην 3η Πανελλήνια Ανάβαση Καστανιάς, που διοργανώνει ο Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2017. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «Υπηρεσία μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών». Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βάσης δεδομένων Oracle και την παροχή υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της εργασίας αναβάθμισης και μεταφοράς εφαρμογών σε νέο server Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών για τη μετάπτωση της εφαρμογής μισθοδοσίας OTS σε νέο Η/Υ Π.Ε. Καστοριάς . Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών αποτέφρωσης πτωμάτων αλεπούδων σε εφαρμογή του πρ/τος επιτήρησης της λύσσας για το έτος 2017 Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΚΡΟΚΟΥ-ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ» Προϋπολογισμός: 20.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»Προϋπολογισμός: 40.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Έγκριση δαπάνης για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Π.Ε. Γρεβενών. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια έντυπου υλικού και βιβλίων για τις ανάγκες της συνδιοργάνωσης του Συμποσίου Λογοτεχνίας με ειδικό αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Ν. Καζαντζάκη. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας 2 καρεκλών γραφείου για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Γρεβενών. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας Γραφείου δράσης, καρέκλας γραφείου, καρέκλας απλής και μικρό τραπέζι για ΚΕΔΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός Χειμαρολάβας στην περιοχή Πενταβρύσου για την προστασία του αντλιοστασίου ύδρευσης».Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός χειμαρολαβάς στην περιοχή Πενταβρύσου για την προστασία του αντλιοστασίου ύδρευσης» Π.Ε.Καστοριάς. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών κυλικείου(καφέδες, νερά κ.α.) για τις ανάγκες των γραφείων του Αντιπεριφερειάρχη μηνός Σεπτεμβρίου 2017 Π.Ε. Φλώρινας. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού) κ. Παναγιώτη Κώττα. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Αντιμετώπιση καταστροφών από θεομηνία» στα ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑ Β’ΦΑΣΗ Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών- μικροϋλικών εργοταξίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών- μικροϋλικών εργοταξίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών- μικροϋλικών εργοταξίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας φίλτρων για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) -της Π.Δ.Μ.» Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Μ. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας τεσσάρων (4) πολλαπλασιαστών συστήματος ανάφλεξης για το όχημα ΚΗΙ3409 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη». Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σάντουιτς και νερών για τους αθλητές στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης διασυλλογικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. Κάτανας Ηλίας Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

This entry was posted on Σάββατο, Σεπτέμβριος 23rd, 2017 at 16:14 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.