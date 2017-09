Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Ένας από τους πιο ενοχλητικούς λεκέδες είναι αυτός από το λάδι και πολλές φορές νομίζουμε ότι έχει καταστρέψει εντελώς τα αγαπημένα μας ρούχα. Εκτός από αντιαισθητικός λεκές είναι επίσης δύσκολος ιδιαίτερα όταν μείνει ώρα ή περισσότερο καιρό σε ένα ρούχο. Υπάρχουν ωστόσο μερικά κόλπα για να απαλλαγείτε πιο γρήγορα από τον «πονοκέφαλο» του λεκέ.



Δείτε μερικές έξυπνες λύσεις… 1. Χρησιμοποιήστε πράσινο σαπούνι. Τρίψτε τη λαδιά με το σαπούνι και πλύντε το ρούχο στο πλυντήριο. 2. Τρίψτε μια κιμωλία πάνω στο λεκέ που έχει προκληθεί από το λάδι και αφήστε το ρούχο για περίπου μία ώρα. Στη συνέχεια απομακρύνετε την κιμωλία και βάλτε το ρούχο στο πλυντήριο.



3. Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιήστε ταλκ. Αμέσως μόλις λερωθεί ρίξτε ταλκ, αφήστε για λίγη ώρα και μετά καθαρίστε με υγρό πιάτων. Θα έχει περιοριστεί πολύ πριν το πλύσιμο στο πλυντήριο. 4. Η λύση στο αλάτι αν ο λεκές δεν είναι πολύ έντονος. Ρίξτε αλάτι στον λεκέ. Αφήστε τον για περίπου ένα μισάωρο και μετά βάλτε το ρούχο στο πλυντήριο. baby loading…

