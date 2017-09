Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Υπάρχει ένα καθαριστικό για το μπάνιο και την κουζίνα που χρειάζεται μόνο λίγα σπιτικά υλικά και πολύ λίγο χρόνο για να κάνει το σπίτι σας να αστράφτει. Τι θα χρειαστείτε Για να φτιάξετε το καθαριστικό σας θα χρειαστείτε 1/4 φλ. μαγειρική σόδα, 1/8 φλ. χυμό λεμονιού, 1/8 φλ. θαλασσινό αλάτι, 2 κ.σ. υγρό σαπούνι και αρκετό ξίδι μέχρι να δημιουργηθεί ένα παχύρρευστο μείγμα. Ανακατέψτε όλα τα υλικά και καθαρίστε το μπάνιο και την κουζίνα σας.

Απολαύστε τους αστραφτερούς και πεντακάθαρους πάγκους και νιπτήρες.

