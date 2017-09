Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Υπεύθυνη δήλωση – αίτηση διαγραφής από το Μητρώο Οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων με άδεια πριν 4.3.2004 τα οποία δόθηκαν για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως την ημερομηνία αυτή. Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία αυτή παρέχει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.1145/2017). Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η πληρωμή τέλους διαγραφής ύψους 20 ευρώ ενώ τυχόν υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο (1.500 ευρώ) και ποινικές κυρώσεις.

Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι από 5.3.2004 κι εφεξής κατέστη υποχρεωτική, στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος διαγραφής οχήματος, η προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής από εγκεκριμένο φορέα εναλλακτικής διαχείρισης. Κατά συνέπεια, όσοι προσήλθαν μετά την 4.3.2004 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών ζητώντας διαγραφή οχήματος λόγω καταστροφής κλπ η οποία έλαβε χώρα έως την ίδια ημερομηνία, δεν μπόρεσαν να διαγράψουν το όχημά τους λόγω έναρξης ισχύος του νέου θεσμικού πλαισίου. Πλέον όμως με την τροποποίηση της νομοθεσίας δίνεται η δυνατότητα στους παραπάνω ιδιοκτήτες οχημάτων να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες και να αιτηθούν με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης την διαγραφή του οχήματός τους για τους παραπάνω προαναφερθέντες λόγους. Δεδομένου, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, ότι από την εφαρμογή της διάταξης αυτής ανακύπτουν ζητήματα που αφορούν στην φορολογία τελών κυκλοφορίας, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τις Δ.Ο.Υ.: – Στον αιτούντα χορηγείται, εφόσον γίνει δεκτή η υπεύθυνη δήλωση/αίτηση διαγραφής και ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής, βεβαίωση με ημερομηνία 4.3.2004, εκτός εάν από επίσημο δημόσιο έγγραφο που συνυποβάλλεται με την υπεύθυνη δήλωση/αίτηση διαγραφής, αποδεικνύεται ότι η καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία αυτή. Τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι π.χ. η βεβαίωση της Πυροσβεστικής με την οποία πιστοποιείται η καταστροφή του οχήματος λόγω πυρκαγιάς κλπ, ή αντίστοιχα της Αστυνομίας, η οποία ενώ έχει ημερομηνία προγενέστερη της 4.3.2004, προσκομίστηκε στην αρμόδια υπηρεσία στα πλαίσια αιτήματος διαγραφής, μετά την ημερομηνία αυτή και ενώ είχε τεθεί σε ισχύ το νέο θεσμικό πλαίσιο που απαιτούσε την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής από εγκεκριμένο ανακυκλωτή. Στις περιπτώσεις αυτές ως ημερομηνία διαγραφής ορίζεται η ημερομηνία που προκύπτει από το δημόσιο έγγραφο.

Εφόσον υπάρχουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας για τα έτη που προηγούνται της ημερομηνίας διαγραφής, τα σχετικά ποσά αναζητούνται, όμως η τυχόν ύπαρξη οφειλών για τα έτη αυτά δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής. Οι περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την παραλαβή του αιτήματος, ενημερώνουν μεν τον αιτούντα σχετικά με τη μη διαγραφή τυχόν μη παραγεγραμμένων οφειλών (σήμερα για τα έτη από το 1997, λόγω εικοσαετούς παραγραφής) έως και το έτος διαγραφής (2004 ή προγενέστερο), αλλά διεκπεραιώνουν την αίτηση κανονικά, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου. Οι οφειλές αυτές, εφόσον διαπιστωθούν και βεβαιωθούν, δύναται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. – Η ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής συνεπάγεται την διαγραφή τυχόν οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και των σχετικών προστίμων τους, για τα έτη που έπονται της διαγραφής. Δεδομένου λοιπόν ότι η διαγραφή, θα λαμβάνει χώρα πάντοτε με ημερομηνία 4.3.2004, τα τυχόν οφειλόμενα ή και βεβαιωμένα τέλη κυκλοφορίας και τα σχετικά πρόστιμα, για τα έτη 2005 έως και 2017, θα διαγράφονται. Στην περίπτωση που η διαγραφή του οχήματος συντελείται με ημερομηνία προγενέστερη της 4.3.2004, λόγω προσκόμισης επίσημου δημόσιου εγγράφου που πιστοποιεί την καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση του οχήματος, τότε η διαγραφή των τελών κυκλοφορίας μετά των προστίμων τους αφορά τα επόμενα έτη από την ημερομηνία συντέλεσης της διαγραφής του. – Τέλος, σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του νόμου, δεν επιστρέφονται τέλη κυκλοφορίας τα οποία τυχόν καταβλήθηκαν κατά τα έτη που έπονται της διαγραφής του οχήματος. Οι Δ.Ο.Υ. λαμβάνουν κάθε μήνα ενημέρωση από την ΔΗΛΕΔ, μέσω αρχείου ή εφαρμογής, για τα οχήματα που διαγράφηκαν από το Μητρώο Οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και προβαίνουν σε έλεγχο και βεβαίωση τυχόν οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και των προστίμων τους για τα μη παραγεγραμμένα έτη (σήμερα, για τα έτη 1997 έως και 2004, λόγω εικοσαετούς παραγραφής). iefimerida

