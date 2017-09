Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Δ΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας του ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, έκρινε νόμιμο και συνταγματικό το πρόστιμο των 10.550,00 ευρώ, που επιβάλλεται σε οποιονδήποτε εργοδότη για ανασφάλιστο εργαζόμενο. Το Σωματείο επανειλημμένως συμβουλεύει και προτρέπει τους συναδέλφους του κλάδου και εν γένει κάθε επιχειρηματία, να ασφαλίζει τον εργαζόμενο έστω και για μια (1) ώρα εργασίας , ακόμα και σε οποιοδήποτε στάδιο απασχόλησης (γνωριμίας με τον υποψήφιο υπάλληλο κ.λ.π.). Σε πολλές ενημερώσεις και ημερίδες, χαρακτηρίσαμε το ανωτέρω πρόστιμο εγκληματική ενέργεια προς τον ιδιωτικό τομέα. Το ανωτέρω νομοθέτημα είναι καταστροφικό για την οποιαδήποτε επιχείρηση. Ζητήσαμε με το υπ’ αριθμόν 99-25/08/2017 έγγραφο μας και με την συμμετοχή 25 φορέων την κατάργηση του ανωτέρου προστίμου, διότι το αποτέλεσμα του συνήθως είναι το κλείσιμο της επιχείρησης και η αύξηση της ανεργίας. Επίσης, θυμίζουμε ότι με το ανωτέρω έγγραφο μας προς την Υπουργό Εργασίας, ζητήσαμε για τον κλάδο μας την επαναφορά του εργόσημου, για να μειωθεί η εισφοροδιαφυγή και να αυξηθούν τα έσοδα των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Δυστυχώς όχι μόνο η κα Υπουργός δεν μας απάντησε στο ανωτέρω έγγραφο μας (που αμφιβάλλουμε εάν έλαβε γνώση), συνεχίζεται η νομοθέτηση εξοντωτικών μέτρων εναντίον του κλάδου, που αποτελεί την πλέον προσοδοφόρα επιχείρηση για την Ελληνική Οικονομία. Όλοι γνωρίζουμε και πολλοί συνάδελφοι έχουν προσωπικές εμπειρίες από τα ελεγκτικά όργανα, με τον τρόπο και με ποια πραγματικά στοιχεία, επιβάλλουν το πρόστιμο της αδήλωτης εργασίας. Υποχρεούμεθα όλοι οι επιχειρηματίες, στην εφαρμογή και τήρηση της νομοθεσίας, για να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων μας. Με εκτίμηση Για το Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γρηγόρης Τσαπατσάρης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ –

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

This entry was posted on Σάββατο, Σεπτέμβριος 23rd, 2017 at 20:08 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.