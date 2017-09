Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Ένα γιγάντιο παγόβουνο, το οποίο είχε πρόσφατα αποκολληθεί από την Ανταρκτική, άρχισε σιγά-σιγά να κινείται προς την ανοικτή θάλασσα. Τις τελευταίες εβδομάδες, το παγόβουνο Α-68, ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν υπάρξει στο νότιο ημισφαίριο, κινείτο πέρα- δώθε κοντά στην παγοκρηπίδα Λάρσεν, από όπου είχε αποκοπεί. Αλλά, όπως δείχνουν οι τελευταίες εικόνες από δορυφόρους, το παγόβουνο, που έχει έκταση σχεδόν 6.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, κινείται πλέον βόρεια προς τη θάλασσα Γουέντελ. Οι ειδικοί, σύμφωνα με το BBC, εκτιμούν ότι το παγόβουνο, που ζυγίζει πάνω από ένα τρισεκατομμύριο τόνους, είναι θέμα χρόνου, ωθούμενο από τα ρεύματα, να βγει στον Νότιο Ατλαντικό. Από εκεί και πέρα, το πόσο μακριά μπορεί να φθάσει, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.



Πάντως ήδη το παγόβουνο δείχνει σημάδια απώλειας πάγων στην περιφέρειά του. Τα κομμάτια αυτά, που φέρουν τις ονομασίες Α-68a, A-68b, A-68c κ.ο.κ., προς το παρόν όλα πλέουν κοντά στο μητρικό παγόβουνο. Όμως κάποια στιγμή αναμένεται να τραβήξουν τον δικό τους δρόμο και είναι πιθανό μερικά από αυτά να «ρίξουν άγκυρα» σε ρηχά νερά και να μετατραπούν σε ημιμόνιμα νησιά πάγου. Όπως φαίνεται στον χάρτη η Κύπρος είναι 9,000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ το παγόβουνο 6,000. Μετά την αποκοπή του παγόβουνου, οι επιστήμονες παρακολουθούν και κατά πόσον έχει αλλάξει η συμπεριφορά της μητρικής του παγοκρηπίδας Λάρσεν. Η τελευταία αποτελεί μια επιπλέουσα προέκταση των παγετώνων της ηπειρωτικής Ανταρκτικής και η αποκοπή από αυτήν ενός τόσο μεγάλου παγόβουνου θα μπορούσε να την καταστήσει ασταθή και επιρρεπή στη «γέννηση» και άλλων παγόβουνων. Όταν το παγόβουνο Α-68 οριστικά αφήσει πίσω του την περιοχή δίπλα στην παγοκρηπίδα Λάρσεν, θα αποκαλύψει μια έκταση του βυθού, η οποία πιθανότατα έχει να ελευθερωθεί από τους πάγους εδώ και τουλάχιστον 120.000 χρόνια. Ήδη η Επιτροπή για την Προστασία των Θαλάσσιων Έμβιων Πόρων της Ανταρκτικής (CCAMLR) έθεσε την εν λόγω περιοχή σε καθεστώς προστασίας, προκειμένου οι επιστήμονες να έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε αυτήν και να απαγορευθούν οι αλιευτικές δραστηριότητες για τουλάχιστον δύο χρόνια.



Σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, σε περιοχές που ελευθερώθηκαν από παγόβουνα, ανακαλύφθηκαν νέα είδη οργανισμών. Ήδη σχεδιάζονται για το επόμενο καλοκαίρι της Ανταρκτικής επιστημονικές αποστολές στην περιοχή του παγόβουνου Α-68. AΠΕ-ΜΠΕ loading…

