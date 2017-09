Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο προπονητής βόλεϊ του Γυμναστικού Συλλόγου Γρεβενών στους περιφερειακούς ομοσπονδιακούς προπονητές.

Ο Γιώργο Μέμτσας θα αναλάβει αγόρια για την Δυτ. Μακεδονία.



Οι Περιφερειακοί Ομοσπονδιακοί Προπονητές και οι Συντονιστές κλιμακίων 2017-18 της

ΕΣΠΕΜ:

Χριστοφορίδης Δημήτριος – Αγόρια (Σκύδρα-Γιαννιτσά-Νάουσα-Κατερίνη-Έδεσσα)

Ρέτζιος Νικόλαος – Κορίτσια (Σκύδρα-Γιαννιτσά-Νάουσα-Κατερίνη-Έδεσσα)

Μέμτσας Γεώργιος – Αγόρια (Κοζάνη-Γρεβενά-Καστοριά-Πτολεμαϊδα)

Φωτόπουλος Ευάγγελος – Κορίτσια (Κοζάνη-Γρεβενά-Καστοριά-Προλεμαϊδα)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Χριστοφορίδης Δημήτριος

