Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Κλασικό και αγαπημένο γαλλικό γλυκό Υλικά για 8 άτομα 500 γρ. φρέσκο γάλα πλήρες

70 γρ. ζάχαρη

6 κρόκοι αυγών

ξύσμα από 1/2 πορτοκάλι

Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνετε σε μέτρια φωτιά το γάλα και το ξύσμα. Στη συνέχεια ανακατεύετε σε ένα μεγάλο μπολ τους κρόκους με τη ζάχαρη. Λίγο πριν βράσει το γάλα το αδειάζετε λίγο- λίγο στους κρόκους, ανακατεύοντας καλά ώσπου να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Το σουρώνετε σε ένα άλλο μπολ για να φύγουν τυχόν ίνες του αυγού και το αδειάζετε σε 6-8 ατομικά πυρίμαχα μπολάκια, προσέχοντας η κρέμα να μην είναι πάνω από 2 εκατοστά. Σε ένα μεγάλο ταψί τοποθετείτε νερό και μέσα εκεί βάζετε τα φορμάκια σαν μπεν μαρί για φούρνο, ώστε η κρέμα να μην καεί και να βγει λεία και μαλακή. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170C για 45 λεπτά, στο μεσαίο ράφι του φούρνου. Η κρέμα πρέπει να έχει υφή ζελέ βγαίνοντας από το φούρνο. Αφήνετε για άλλη 1 ώρα να κρυώσει και μετά στο ψυγείο. Για το σερβίρισμα, πασπαλίζετε πάνω από κάθε μπολάκι κρέμας λίγη ζάχαρη και την καίτε με ένα φλόγιστρο, γυρνώντας κάπως ανάποδα ώστε η καραμέλα να ρέει παντού.

