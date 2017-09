Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εμπνευστής της δράσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης

Στην επίσημη παρουσίαση της πρωτοβουλίας του TAP για οικονομική ενίσχυση των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε θέματα ενέργειας, μίλησε το απόγευμα της Πέμπτης στην Καστοριά στο κατάμεστο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ, ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Καρυπίδης, εμπνευστής της συγκεκριμένης δράσης. Η ενίσχυση του 1 εκ. ευρώ σε βάθος πενταετίας σε ΑΕΙ και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ήρθε μετά από αίτημα του Περιφερειάρχη προς τον TAP και ως αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας, προκειμένου να ενισχυθεί η γνώση και η επιστημονική έρευνα, γεγονός που αναγνωρίστηκε από όλους τους ομιλητές, οι οποίοι ευχαρίστησαν θερμά τον Θ. Καρυπίδη.

Στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης, παρουσία της διευθύντριας του TAP στην Ελλάδα Κατερίνας Παπαλεξανδρή, κάνοντας μια «κατάθεση ψυχής», αναφέρθηκε στο ιστορικό της συνεργασίας με τον TAP και στην ανάγκη με το που ανέλαβε να απαντήσει σε ζητήματα ενεργειακής φτώχειας.



«Στόχος μας είναι να επενδύσουμε στη γνώση και να μετατρέψουμε τον TAP σε αγωγό συνεργασίας, φιλίας και γνώσης, που αφουγκράζεται τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και συνεργάζεται με τους εκπροσώπους τους για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει κοινωνικές δράσεις» δήλωσε ο Περιφερειάρχης, επισημαίνοντας ότι η χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών αποτελεί με πολύ ισχυρό συμβολισμό και το πρώτο επιλέξιμο έργο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Διαδριατικού αγωγού. «Τα χρήματα θα δοθούν για να απαντήσουμε μέσα από τα μεταπτυχιακά στις ανάγκες των φοιτητών, δεν προορίζονται για τους καθηγητές. Δεν υπάρχουν δικά μας και δικά σας παιδιά» δήλωσε ο Θ. Καρυπίδης με νόημα, απευθυνόμενος στις διοικήσεις των ιδρυμάτων, ενώ καταλήγοντας τόνισε ότι «κάνουμε την αρχή στην Καστοριά και ενωμένοι θα τα καταφέρουμε». Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε, επίσης, στο θέμα της Αρχιτεκτονικής στην Καστοριά, τονίζοντας ότι η Καστοριά δικαιούται τη σχολή «και τον αγώνα αυτό θα τον δώσουμε μέχρι τέλους».

This entry was posted on Σάββατο, Σεπτέμβριος 23rd, 2017 at 14:37 and is filed under ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.