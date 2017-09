Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Το προγραμματισμένο δημοψήφισμα για ανεξαρτησία στην περιοχή των κούρδων του βόρειου Ιράκ είναι «ένα φρικτό λάθος», το οποίο θα πυροδοτήσει νέες κρίσεις στην περιοχή αν δεν ματαιωθεί, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.



«Αν δεν ματαιωθεί το δημοψήφισμα θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Η Αρμπίλ θα πρέπει άμεσα να αποφύγει αυτό το φρικτό λάθος, το οποίο θα πυροδοτήσει νέες κρίσεις στην περιοχή», έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος Ιμπραχήμ Καλίν. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

