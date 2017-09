Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εξιχνιάσθηκαν -13- διαρρήξεις οικιών σε Πτολεμαΐδα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Κατερίνη και Ιωάννινα – Το συνολικό παράνομο όφελος από τις διαρρήξεις των οικιών ξεπερνά το ποσό των -130.000- ευρώ

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Εορδαίας εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από -6- ημεδαπούς, πέντε άνδρες ηλικίας από 19 έως 40 χρόνων και μία 24χρονη γυναίκα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές οικιών σε Πτολεμαΐδα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Κατερίνη και Ιωάννινα. Εξιχνιάσθηκαν, στο πλαίσιο πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας του Τμήματος Ασφάλειας Εορδαίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, -13- διαρρήξεις οικιών στην Πτολεμαΐδα, -2- σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και -3- σε Ξάνθη, Κατερίνη και Ιωάννινα. Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση και αξιολόγηση στοιχείων, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διαρρήξεων οικιών που διαπράχθηκαν στην Πτολεμαΐδα κατά το χρονικό διάστημα από 24-10-2016 έως 31-03-2017, προέκυψε ότι οι προαναφερόμενοι -6- ημεδαποί είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη κλοπών.

Αναλυτικότερα, οι ανωτέρω διαρρήξεις διαπράχθηκαν από τα μέλη της ομάδας, με την ίδια ή διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, με τον ίδιο τρόπο (modus operandi), ήτοι παραβιάζοντας πόρτες εισόδου ή μπαλκονόπορτες – παράθυρα με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ η τοποθεσία των οικιών που επέλεγαν να διαρρήξουν, ήταν σε σημεία με εύκολη διαφυγή σε περίπτωση εντοπισμού τους. Σημειώνεται ότι, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Εορδαίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, του Τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης, του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού και του Αστυνομικού Τμήματος Επανομής, εξιχνίασαν άλλες -5- περιπτώσεις διαρρήξεων οικιών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Ξάνθης, της Κατερίνης και των Ιωαννίνων. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων κοσμημάτων και χρηματικών ποσών από τις προαναφερόμενες οικίες (σε Πτολεμαΐδα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Κατερίνη και Ιωάννινα), ξεπερνά το ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων -130.000- ευρώ. Παράλληλα, την 19-09-2017 στην Πτολεμαΐδα, συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί εκ των οποίων ο ένας – μέλος της ομάδας – διότι την 18-09-2017 είχαν διαρρήξει δυο οικίες στην Πτολεμαΐδα . Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Εορδαίας εξετάζεται η τυχόν εμπλοκή των δραστών-μελών της ομάδας στη διάπραξη και άλλων παρόμοιων αξιόποινων πράξεων. Την έρευνα και το προανακριτικό έργο ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Εορδαίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

