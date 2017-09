Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ολοκληρώνοντας τη θητεία μου από τη θέση του προέδρου της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας καταθέτω έναν σύντομο διοικητικό απολογισμό. Το Δεκέμβρη του 2014, αφού είχαμε την ενημέρωση από το απελθόν ΔΣ αναλάβαμε τη διοίκηση της ΕΤΔΥΜΑ. Πρώτο μας μέλημα υπήρξε η καταγραφή των προβλημάτων αλλά και οι προτάσεις όλων των σχετικών, με τον τουρισμό, φορέων της Περιφέρειας μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν συναντήσεις και συσκέψεις σε κάθε ΠΕ χωριστά έτσι ώστε να συναντήσουμε και να αφουγκραστούμε τα θέματα που απασχολούν την κάθε περιοχή, αλλά και να καταγράψουμε απόψεις σχετικά με τη λειτουργία και το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η ΕΤΔΥΜΑ. Πρωταρχικό βήμα ήταν η ολοκλήρωση και η λειτουργία της ιστοσελίδας μας, απαραίτητο εργαλείο για την ψηφιακή τουριστική προβολή της περιφέρειας μας, αλλά και κάτι που έλειπε τα προηγούμενα χρόνια . Πλέον στην ιστοσελίδα μας σχεδιάζεται ο εκσυγχρονισμός της με καινούργιες εφαρμογές και ενημερώσεις. Ολοκληρώσαμε άμεσα πρόγραμμα leader με τρεις θεματικές ενότητες για την προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, πήλινα ειδώλια από αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας, φωτογράφηση περιοχών leader, αλλά και διαφημιστική σακούλα με όλα τα στοιχεία της περιοχής μας. Αξιολογώντας από την αρχή προτάσεις για εκθέσεις που θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε, αλλά και αφουγκραζόμενοι τους ίδιους τους εκθέτες, πήραμε μέρος με πολύ όμορφες παρουσίες, αλλά και με συμμετοχή πολλών επιχειρηματιών της περιοχής μας σε πολλές απ’ αυτές, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. (ITB στο Βερολίνο, ΜΙΤ στη Μόσχα, ΕΜΙΤ στην Κωνσταντινούπολη, «Ταξιδι» στη Λευκωσία, στο Βουκουρέστι, αλλά και στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και στη Ναύπακτο σε ειδικές θεματικές εκθέσεις που αφορούν την περιοχή μας. Στις εκθέσεις διανέμεται εκτός των άλλων, καινούργιο έντυπο υλικό της Εταιρίας μας στην Αγγλική, Ρωσική, Τουρκική, Ρουμανική Βουλγαρική και φυσικά στην Ελληνική γλώσσα.

Διοργανώσαμε τη 2η συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών Τουρισμού στην Περιφέρεια μας και συγκεκριμένα στην Καστοριάς, ουσιαστικά βάζοντας τα θεμέλια για ένα άτυπο όργανο που πλέον παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον εθνικό σχεδιασμό για τον Τουρισμό (σε λίγες ημέρες γίνεται η 5η συνάντηση στην Κεφαλονιά). Διοργανώσαμε το 1ο Φεστιβάλ γαστρονομίας με τίτλο «Κερνάμε Ελλάδα» προβάλλοντας την τοπική μας κουζίνα, αλλά και τα υπέροχα προϊόντα της Περιφέρειας μας. Στηρίξαμε μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα τα οποία αποτελούν πόλος έλξης αλλά και προβάλουν την περιοχή μας, όπως οι Φανοί στην Κοζάνη, τα Ραγκουτσάρια στην Καστοριά. Μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, Enduro GP στα Γρεβενά, 4Χ4 στη Φλώρινα, δύο πρωταθλήματα Αιωροπτερισμού στη Δεσκάτη, αγώνες αυτοκινήτου ανάβασης στη Βλάστη, δύο αγώνες δρόμου βουνού “Orliakas Race” στα Γρεβενά, αγώνες βάδην και ιππικοί αγώνες στη Φλώρινα, το «extreme festival» στη λίμνη της Καστοριάς και αρκετά άλλα αθλητικά event της περιοχής μας. Χρηματοδοτήσαμε μεγάλα εμπορικά γεγονότα όπως το 1ο «Fur Festival” στην Καστοριά με επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο και το συνέδριο που διοργάνωσε η Ομοσπονδία γούνας. Παράλληλα υιοθετήσαμε ως βασικοί υποστηρικτές τα Περιφερειακά πρωταθλήματα enduro, με αγώνες σε όλες τις ΠΕ της Περιφέρειας μας, τις Πανελλήνιες συναντήσεις των μανιταρόφιλων της Δυτικής Μακεδονίας, στα Γρεβενά και την Καστοριά, αλλά και δράσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Γρεβενών, Καστοριάς, Βεύης, Βελβεντού) ενισχύοντας το σχολικό τουρισμό. Ολοκληρώνοντας τον απολογισμό μου δε θα μπορούσα να μη σταθώ στην τεράστια επιτυχία της συμμετοχής μας σε δύο εταιρικά σχήματα και την έγκρισης τους στα διασυνοριακά προγράμματα Intereg Ελλάδα – Αλβανία, προγράμματα με εγκεκριμένες δράσεις γύρω από το Brand name της περιοχής (Culture Plus) αλλά και της εκπαίδευσης στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα τουρισμού (Accel). Προγράμματα συνολικής χρηματοδότησης 174.396,25€ και 140.819€ αντίστοιχα, με επικεφαλείς εταίρους τα Πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, με προβλεπόμενες δαπάνες για εκδόσεις, ηλεκτρονικές εφαρμογές, υλικοτεχνική υποδομή και δράσεις οι οποίες σχεδόν στο σύνολο τους συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του ΔΣ για την άριστη συνεργασία που είχαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, καθώς και όλους τους συνεργάτες μου. Με όλες τις εως τώρα αποφάσεις και κινήσεις μας καταφέραμε να δώσουμε στην Εταιρεία τουρισμού μια τεράστια ώθηση, έτσι ώστε να πάρει τη θέση που της αρμόζει και στην Περιφέρεια μας αλλά και σ’ όλη την Ελληνική επικράτεια. Τα αποτελέσματα της δουλειάς μας άλλωστε είναι ήδη ορατά με την αύξηση της τουριστικής κίνησης των τελευταίων 2 χρόνων, κυρίως από επισκέπτες του εξωτερικού. Με τη νέα θέση που μου εμπιστεύτηκε ο Περιφερειάρχης, αυτή της Αντιπεριφέρειας Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού, συνεχίζουμε τη συνεργασία με την Εταιρεία Τουρισμού, όπως άριστη υπήρξε και με τους δύο προηγούμενους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες. Εύχομαι στο νέο Πρόεδρο της ΕΤΔΥΜΑ κο Ζυμπίδη Θεοφύλακτο καλή συνεργασία και κάθε επιτυχία για το καλό και την προκοπή της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι γεγονός πως η τουριστική ανάπτυξη έχει βάλει στέρεες βάσεις και μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή για την επανεκκίνηση της τοπικής μας οικονομίας. Με εκτίμηση Κώττας Παναγιώτης Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Τουρισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Πρώην Πρόεδρος Ε.Τ.Δυ.Μα.

