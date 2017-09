Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σαφέστατο προβάδισμα και μάλιστα και με διψήφια διαφορά, η οποία είναι δέκα μονάδες δίνει στη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ δημοσκόπηση της Metron Analysis για την εφημερίδα Τα ΝΕΑ. Στην πρόθεση ψήφου το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συγκεντρώνει ποσοστό 26% έναντι 16,1% του ΣΥΡΙΖΑ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Δημοκρατική Συμπαράταξη με 6,2% και ακολουθούν Χρυσή Αυγή με 5,2%, ΚΚΕ με 5%, Ένωση Κεντρώων με 2,4%, το Ποτάμι με 2%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 1,4%, η Λαϊκή Ενότητα με 1,2% ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει το 10%.

Το προβάδισμα γινεται ακόμα μεγαλύτερο όταν αφορά την εκτίμηση ψήφου καθώς εκεί η ΝΔ συγκεντρώνει 36,7% έναντι 22,7% του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν 8,8% για τη ΔΗΣΥ, 7,3% για τη Χρυσή Αυγή, 7,1% για το ΚΚΕ, 3,4% για την Ένωση Κεντρώων, 2,9% για τους ΑΝΕΛ, 2,8% για το Ποτάμι. Προβάδισμα έχει η ΝΔ και στην παράσταση νίκης με το 68% να προβλέπει νίκη της σε περίπτωση εκλογών με μόλις το 17% να βλέπει νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ποσοστό 25% έναντι 13% του Αλέξη Τσίπρα αν και την πλειονότητα των απαντήσεων κερδίζει με 43% ο «κανένας». Όσον αφορά την αξιολόγηση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού το 71% απαντά αρνητικά για τον Αλέξη Τσίπρα και το 75% για την κυβέρνησή του. Την ίδια ώρα 8 στους 10 αξιολογούν αρνητικά την οικονομική κατάσταση της χώρας με το 53% να πιστεύει ότι τους επόμενους μήνες τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα καθώς ένα 32% προβλέπει ότι θα μείνουν στάσιμα και ένα 13% ότι θα καλυτερέψουν. eleftherostypos

