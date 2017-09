Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά την πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. προς τους υποψήφιους, για το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018», οι οποίοι ενώ είχαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών δεν έλαβαν voucher λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών», καλεί τους υποψήφιους που επιθυμούν να τους χορηγηθεί voucher, να προσέλθουν στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, στο κτίριο του Α΄ Παιδικού Σταθμού, Μεγ. Αλεξάνδρου 79.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν θέση για τον Α΄ Παιδικό Σταθμό,

Β΄ Παιδικό Σταθμό και για το Βρεφικό Τμήμα του Β΄Παιδικού Σταθμού έως και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στα τηλ. 2462022627 και 2462080543.

