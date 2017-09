Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Βαριά… σκιά πέφτει στο κυβερνητικό στρατόπεδο αλλά και στις τάξεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την επικοινωνιακή διαχείριση του Παναγιώτη Κουρουμπλή, έπειτα από την οικολογική καταστροφή που προκλήθηκε στο Σαρωνικό μετά τη βύθιση του Αγία Ζώνη ΙΙ. Πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί νούμερο ένα θέμα συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ασφαλείς πληροφορίες του iefimerida αναφέρουν πως από τα υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια του ζητήθηκε τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα «μία πιο ήπια επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος». Κίνηση που καταδεικνύει ότι ουδείς στην παρούσα φάση είναι ικανοποιημένος με την κατάσταση, έτσι όπως έχει αυτή διαμορφωθεί. Συνομιλώντας ωστόσο κανείς με κυβερνητικά στελέχη διαπιστώνει πώς από το Μαξίμου δεν θέλουν να ρίξει λάδι στη φωτιά. Αντιθέτως, επιχειρούν να καταδείξουν ότι τα σημαντικότερα είναι τα θέματα ουσίας και πετώντας τη μπάλα στην εξέδρα, αποφεύγουν να μιλήσουν για την επικοινωνία.

«Οσο πιο πολλά λέει το σύστημα, τόσο τον θωρακίζει» Σε αντίθεση, πάντως, με όσους κριτικάρουν τον Παναγιώτουν Κουρουμπλή, υπάρχουν και συνάδελφοί του στο υπουργικό πως τον στηρίζουν. Οι εν λόγω φωνές, θυμίζουν ότι πέρα από τον υπουργό υπάρχουν ευθύνες και στους επιχειρησιακούς παράγοντες για την οικολογική καταστροφή στον Σαρωνικό. «Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και ο έλεγχος τότε θα τα δούμε όλα», σχολιάζουν. Ενώ, για τα περί παραίτησής του στέλεχος της κυβέρνησης σχολιάζει πως «όσο πιο πολλά λέει το σύστημα, τόσο τον θωρακίζει». Κάποιοι «ορέγονται» υπουργείο Άλλη μια οπτική, τέλος, που σχολιάζεται από ορισμένους στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι πως αρκετοί από αυτούς που «πυροβολούν» τον Παναγιώτη Κουρουμπλή, το κάνουν για ίδιον όφελος και σε μια προσπάθεια να φανούν αρεστοί για την ώρα που θα έρθει ο ανασχηματισμός. iefimerida

