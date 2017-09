Σεπτέμβριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Η δίαιτα δεν είναι εύκολη υπόθεση, όμως αν εντάξεις αυτές τις τροφές στη διατροφή σου θα αισθανθείς μία πληρότητα που θα σου περιορίσει την όρεξη και τις λιγούρες.



Ολες θέλουμε να χάσουμε τα κιλά των καλοκαιρινών διακοπών και η μεγάλη μας επιθυμία είναι να μπούμε στο αγαπημένο μας χειμωνιάτικο τζιν. Δεν θέλει κόπο, αλλά τρόπο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξεις έξυπνα τις τροφές που βάζεις στο διαιτολόγιό σου για να μην πεινάς συνέχεια. Ετσι, αν θέλεις να μειωθεί η όρεξή σου, δώσε έμφαση στα ακόλουθα τρόφιμα: Νερό Είναι αυτό που λέμε δεν πεινάς, αλλά διψάς! Οσο περίεργο κι αν σου φαίνεται η ενυδάτωση του οργανισμού σχετίζεται άμεσα με την πείνα. Εχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές τα πρώτα σημάδια της δίψας λαμβάνονται λανθασμένα ως ένδειξη πείνας, με αποτέλεσμα πολλοί να καταφεύγουν στην άσκοπη κατανάλωση τροφής. Επιπλέον όταν ο οργανισμός μείνει πολλές ώρες αφυδατωμένος, τότε κουράζεται πιο εύκολα και ζητάει περισσότερη τροφή. Οπότε καλό είναι πριν καταλήξεις στο φαγητό, να πιεις ένα ποτήρι νερό προκειμένου να αποφύγεις την κατανάλωση περιττών θερμίδων. Μελέτες έχουν δείξει πως η κατανάλωση ενός ποτηριού νερό πριν από το φαγητό μπορεί να μειώσει αισθητά την όρεξη και την τάση για υπερκατανάλωση φαγητού και ιδιαίτερα λιπαρών τροφίμων. Μήλα Τα μήλα είναι το ιδανικό σνακ. Είναι σπουδαία πηγή φυτικών ινών με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και θα σε βοηθήσουν να αισθανθείς χορτάτη. Έχουν λίγες θερμίδες, είναι πλούσια σε βιταμίνες και ανόργανα συστατικά, βοηθούν στη διατήρηση του σακχάρου στο αίμα και μειώνουν την όρεξη για θερμιδογόνα λιπαρά τρόφιμα. Αβγά

Άλλη μια τροφή πλούσια σε πρωτεΐνη, η οποία σύμφωνα με έρευνες σε βοηθά να ελέγξεις την πείνα σου μέχρι και 36 ώρες μετά.



Καφεΐνη

Έρευνες έχουν απόδειξει ότι η καφεΐνη μπορεί να καταστείλει την όρεξή σου για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αν και η χρόνια κατανάλωση καφέ δεν επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα. Επομένως, μικρές ποσότητες καφεΐνης κατά τη διάρκεια της μέρας θα σε βοηθήσει να την ελέγξεις. Σούπες

Εχει αποδειχτεί ότι όσοι έφαγαν σούπα σαν ορεκτικό κατέληξαν να φάνε πολύ λιγότερο στο γεύμα τους. Δοκίμασέ το κι εσύ. Αβοκάντο

Προσφέρει και τα 18 βασικά αμινοξέα, τα οποία είναι απαραίτητα στο σώμα για την πρωτεΐνη. Αντίθετα με την πρωτεΐνη που βρίσκεται στο κρέας, η οποία δύσκολα χωνεύεται από πολλούς, η πρωτεΐνη του αβοκάντο απορροφάται εύκολα από το σώμα, γιατί το αβοκάντο περιέχει επίσης και φυτικές ίνες. Είναι γεμάτα από υγιή μονοακόρεστα λιπαρά, τα οποία θα σε κρατήσουν πλήρη. Κόψε μισό αβοκάντο σε φέτες και φάτο το πρωί μαζί με φέτες ψωμί του τοστ και θα σε κρατήσει μέχρι το μεσημέρι. Πικάντικες τροφές Μελέτες έχουν δείξει ότι τα πικάντικα τρόφιμα μπορούν να σε βοηθήσουν να κρατηθείς χορτάτη και να αυξήσουν το ρυθμό του μεταβολισμού σου. Μάλιστα όσοι πρόσθεσαν πιπέρι καγιέν στη σούπα τους, έλαβαν 60 θερμίδες λιγότερες και έκαψαν 10 περισσότερες από όσους δεν έβαλαν πιπέρι. Ξηροί καρποί Δεν περιέχουν μόνο καλά λιπαρά που βοηθούν να κρατηθεί χαμηλά η χοληστερόλη, αλλά είναι και καλή πηγή των φυτικών ινών, οι οποίες χωνεύονται αργά και έτσι μένουν στο στομάχι σας πολύ περισσότερο χρόνο από οποιοδήποτε άλλο υδατάνθρακα. Οι φυτικές ίνες αυξάνουν τον κορεσμό από τη λήψη τροφής, μειώνουν την απορρόφηση θερμίδων, προάγουν τη λειτουργία του εντέρου, ενώ επίσης συνδράμουν στον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου. Προτίμησε τους ανάλατους και σε μικρή ποσότητα. bovary loading…

