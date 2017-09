Σεπτέμβριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει την υψηλή ανεργία των νέων για να διασφαλίσει τη δημοκρατία, την εμπιστοσύνη στο δημόσιο και την ανάπτυξη, έστειλε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Μάριο Ντράγκι από το Δουβλίνο. Προειδοποίησε ακόμα ότι η συνοχή της Ευρώπης μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο. Με σχεδόν τον ένα στους πέντε νέους να είναι χωρίς εργασία, η ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί μπορεί να πληγεί και η εμπιστοσύνη σε δημόσιους θεσμούς να υπονομευθεί, τόνισε ο Ντράγκι.



Κάλεσε την Ε.Ε. να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να εστιάσει στην προστασία των ανθρώπων παρά των θέσεων εργασίας, εάν αυτές δεν έχουν πια χρησιμότητα. Επίσης να έχει μεγαλύτερο ρόλο στην εκπαίδευση που θα προετοιμάζει τους εργαζόμενους για τις οικονομικές αλλαγές που μπορούν να αποδιαρθρώσουν ολόκληρους κλάδους. «Έχουμε δει ότι σε αρκετές χώρες το βάρος της κρίσης έχει πέσει δυσανάλογα στους νέους, αφήνοντας μία παρακαταθήκη διαψευσμένων ελπίδων, οργής και τελικά δυσπιστίας στις αξίες της κοινωνίας μας και στην ταυτότητα της δημοκρατίας μας», σημείωσε ο κεντρικός τραπεζίτης. Ο Ντράγκι είπε, ότι αν και η ανεργία των νέων μειώνεται σταθερά επί χρόνια, είναι υπερδιπλάσια από το ποσοστό της συνολικής ανεργίας στην Ευρωζώνη, με το μεγαλύτερο πλήγμα να έχουν υποστεί οι χώρες της περιφέρειάς της. Πάνω από το 40% των νέων κάτω των 24 ετών στην Ελλάδα και την Ισπανία είναι άνεργοι, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ιταλία είναι πολύ πάνω από το 30%, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, σημείωσε.



«Η νεανική απασχόληση και η αύξηση της παραγωγικότητας δημιουργούν έναν ενάρετο κύκλο», δήλωσε ο Ντράγκι. «Όταν οι εταιρείες γίνονται πιο παραγωγικές, είναι πιο πιθανό να απασχολήσουν νέους. Και όταν οι νέοι έχουν τέτοιες ευκαιρίες, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν τις δεξιότητές τους, ενισχύοντας την αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία, μεταξύ άλλων ωφελειών για την κοινωνία, θα οδηγήσει σε υψηλότερους μισθούς», πρόσθεσε. «Παρατεταμένες περίοδοι ανεργίας μπορούν να αφήσουν σημάδια, οδηγώντας σε μεγαλύτερη πιθανότητα μελλοντικής ανεργίας, απωλειών ανθρώπινου κεφαλαίου και χαμηλότερες αποδοχές», τόνισε ο Ντράγκι. ΑΠΕ-ΜΠΕ/Reuters loading…

