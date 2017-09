Σεπτέμβριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Η Kia μπαίνει με αξιώσεις στην κατηγορία των μικρών SUV με το ολοκαίνουργιο Stonic, που έχει σχεδιαστεί στα στούντιο της εταιρείας στην Ευρώπη και την Κορέα. Οι φωτογραφίες μάλλον αδικούν το όμορφο αμάξωμα των 4,14 μέτρων. Η τιμή αυτή κατατάσσει το Stonic στο μέσο όρο της κατηγορίας του, εξασφαλίζοντας παράλληλα, χάρη και στο μεταξόνιο των 2,58 μέτρων, από τους καλύτερους χώρους για τους επιβάτες. Ειδικά για τους πίσω, ενώ ο χώρος αποσκευών ξεκινά από τα 352 λίτρα μπορεί να φτάσει μέχρι και στα 1.155.



Στο όμορφο ταμπλό δεσπόζει, ως είθισται πλέον, μία (στάνταρ) οθόνη 7,0 ιντσών, ενώ άλλη μια πολλαπλών ενδείξεων υπάρχει και στον πίνακα οργάνων. Από κει και πέρα ο σχεδιασμός είναι σύγχρονος, η ποιότητα κατασκευής πολύ καλή και το φινίρισμα προσεγμένο με αποτέλεσμα τα σκληρά πλαστικά να μην ενοχλούν. Παράλληλα υπάρχουν και πολλές δυνατότητες προσωποποίησης. Είναι χαρακτηριστικό πως η Kia χαρακτηρίζει το Stonic ως το πιο «εξατομικευμένο» μοντέλο που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα -ενδεικτικό για αυτό είναι οι συνολικά 9 χρωματισμοί για το αμάξωμα και οι 5 για την οροφή που δημιουργούν συνολικά 20 διαφορετικούς συνδυασμούς. H γκάμα των κινητήρων περιλαμβάνει σύνολα βενζίνης και πετρελαίου. Συγκεκριμένα ο τρικύλινδρος, με turbo και άμεσο ψεκασμό, 1.0 T-GDI αποδίδει 120 ίππους, ενώ υπάρχουν και οι ατμοσφαιρικοί MPI. Ο βασικός με 1.250 κυβικά και 84 ίππους και ο μεγαλύτερος με 1.400 κ.εκ. και 100 ίππους. Ο χιλιάρης turbo είναι ελαστικός από χαμηλά και ευχάριστος ακουστικά, ενώ γενικά το Stonic είναι ένα ευκολοδήγητο μικρό SUV με καλή θέση οδήγησης, ικανοποιητική περιφερειακή ορατότητα, ποιότητα κύλισης από τις καλύτερες στην κατηγορία και σταθερότητα στις μεγάλες ταχύτητες. Ο πιο αποδοτικός κινητήρας στη γκάμα του Stonic είναι ο diesel των 1.600 κυβικών και των 110 ίππων, που μαζί με τον 1.400 των 100 ίππων αναμένεται να είναι οι πιο δημοφιλείς επιλογές στην ελληνική αγορά. Στην οποία το μικρό SUV της Kia θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, τις Uptown και Premium και με τιμές που θα ξεκινούν από τις 14.000 ευρώ για την 1.25 -ειδικά για αυτήν υπάρχει μια εισαγωγική έκδοση που ονομάζεται City- από 15.500 € για την 1.4, από 16.500 € για την 1.0Τ και από 17.660 € για την diesel 1.6.



Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε πως μέσα στο 2018 θα είναι διαθέσιμη και η πιο μικρή έκδοση των 100 ίππων του 1.0 T-GDI, καθώς και η αυτόματη των 7 σχέσεων σε συνδυασμό με αυτήν των 120 ίππων. iefimerida loading…

