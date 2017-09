Σεπτέμβριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό ανακοίνωσε μέσω του τηλεοπτικού σταθμού που κατέχει, ΣΚΑΪ, ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, λίγα 24ωρα μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την παραχώρηση του συλλόγου στον ιδιοκτήτη της ομάδας μπάσκετ, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το «τριφύλλι». Ο Γιάννης Αλαφούζος, παράλληλα έκανε κάλεσμα στους «ιστορικούς πρωταγωνιστές της Παναθηναϊκής οικογένειας» να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη διάσωση του συλλόγου. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Γιάννης Αλαφούζος αναφέρει ότι από την ημέρα που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό έχει συνεισφέρει 42 εκατομμύρια ευρώ από την προσωπική του περιουσία, συμπληρώνοντας μάλιστα ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει μελλοντικές υποχρεώσεις που θα ανέρχονται έως και σε 20 εκατομμύρια ευρώ.



Αναλυτικά η ανακοίνωση: Πριν από μερικά χρόνια διαπίστωσα πως η ομάδα μας, ο ΠΑΟ, βρισκόταν στο χείλος της καταστροφής. Πήρα την απόφαση να αναλάβω μία πρωτοβουλία διάσωσης μέσω της «Παναθηναϊκής Συμμαχίας». Χιλιάδες οπαδοί συνεισέφεραν τον οβολό και την στήριξή τους. Ζήτησα από ιστορικούς παράγοντες και οικονομικά εύρωστους υποστηρικτές να συνεισφέρουν και εκείνοι τα σημαντικά ποσά που χρειαζόταν η ομάδα για να αποφύγει την χρεοκοπία. Δεν το έκαναν. Από εκείνη την ημέρα έως σήμερα έχω συνεισφέρει 42 εκατομμύρια ευρώ από την προσωπική μου περιουσία. Δεν ήταν μία εύκολη υπόθεση. Επωμίσθηκα αυτό το φορτίο σε μία οριακή στιγμή για την χώρα και εμένα προσωπικά. Είχα την ρομαντική ψευδαίσθηση ότι στήνοντας μία υγιή ομάδα χωρίς σχέσεις διαπλοκής θα μπορούσα να βοηθήσω να αλλάξει η ελληνική πραγματικότητα. Έκανα λάθος. Τα συστήματα και οι νοοτροπίες που εμποδίζουν την χώρα μας να έχει ένα κανονικό, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι βαθιά ριζωμένα και μοιάζουν με Λερναία Ύδρα. Όποιος καλοπροαίρετος πάει να συγκρουσθεί μαζί τους αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα ότι χτυπάει το χέρι του σε έναν αδιαπέραστο τοίχο. Σήμερα ο Σύλλογος μας βρίσκεται και πάλι σε ένα οριακό σημείο. Για μένα προσωπικά είναι αδύνατον, από ψυχική και οικονομική άποψη, να συνεχίσω να συντηρώ και να διαχειρίζομαι την ομάδα. Είμαι διατεθειμένος να αναλάβω τις υποχρεώσεις της έως ένα πόσο της τάξεως των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι το ανώτατο όριο που μπορώ να επωμισθώ. Έδωσα ό,τι μπορούσα, αναλαμβάνω μελλοντικές δεσμεύσεις που θα δοκιμάσουν τις αντοχές μου. Έως εδώ όμως. Καλώ τους ιστορικούς πρωταγωνιστές της Παναθηναϊκής οικογένειας να αναλάβουν πρωτοβουλία για την διάσωση του συλλόγου. Θα σταθώ δίπλα τους σαν απλός στρατιώτης, τιμώντας στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που θα αναλάβω στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας. Νομίζω ότι έχει έλθει η ώρα να πράξουν και εκείνοι το καθήκον τους. Στην κατεύθυνση αυτή ζήτησα από τον Βασίλη Κωνσταντίνου να ηγηθεί σε μια προσπάθεια σωτηρίας της ομάδος καλώντας σε συστράτευση όλους τους Παναθηναϊκούς που μπορούν να συνεισφέρουν.

Στους οπαδούς και φίλους του ΠΑΟ οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί στάθηκαν δίπλα μας στο εγχείρημα και κατάλαβαν ότι το μόνο που ήθελα ήταν να σωθεί πρώτα και μετά να πάει καλά η ομάδα. Τους ζητώ συγγνώμη γιατί τους απογοήτευσα και γιατί δεν μπορώ να επωμισθώ άλλο την ευθύνη. Έκανα ό,τι μπορούσα. Η στιγμή της αλήθειας έφτασε. Όσοι αγαπούν την ομάδα και όσοι αντέχουν να την βοηθήσουν ήλθε η ώρα να το κάνουν». in

This entry was posted on Παρασκευή, Σεπτέμβριος 22nd, 2017 at 09:03 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.