Σεπτέμβριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Μια εκπληκτική, φθηνή, εύκολη και πεντανόστιμη σαλάτα. Σαλάτα με σπανάκι, φασόλια μαυρομάτικα, ντοματίνια και σος φρέσκου τυριού και γιαουρτιού.



Τα υλικά (για 4-5 άτομα): 250 γραμμάρια μαυρομάτικα ξερά φασόλια

700 γραμμάρια σπανάκι

3 πράσα (αφήνουμε και λίγο από τα πράσινα φύλλα)

Ένα ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια (αφήνουμε και λίγο από πράσινα φύλλα)

300 γραμμάρια ντοματίνια (κομμένα στην μέση ή τα τέσσερα, ανάλογα με το μέγεθος)

Μία μεγάλη (ή δυό μικρότερες) φρέσκια κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης

Ένα ματσάκι άνηθο

Μια συσκευασία (250 γραμμάρια) φρέσκο τυρί κρέμα (με πλήρη λιπαρά, κατά προτίμηση)

Ένα γιαούρτι στραγγισμένο ( 200 γραμμάρια)

1,5 +1 κουταλιά ελαιόλαδο

Χυμό από ένα λεμόνι

Ξύσμα από ένα λεμόνι

Αλάτι, πιπέρι Παρασκευή: Βράζουμε τα φασόλια σε μπόλικο νερό, να «βαστάνε» ελαφρώς, σουρώνουμε και αφήνουμε να κρυώσουν. Δεν χρειάζεται μούλιασμα πριν.

Ψιλοκόβουμε πράσα, κρεμμυδάκια («λοξά» κατά προτίμηση, να έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια), πιπεριά Φλωρίνης

Σοτάρουμε αρκετά (να μην λιώσουν, να «κρατάνε») πράσο, κρεμμυδάκια, πιπεριά σε λάδι, σε μεγάλο και βαθύ τηγάνι. Στην συνέχεια, ρίχνουμε στο σκεύος το σπανάκ, μην σας φοβίσει ο όγκος, σε πολύ λίγο θα «πέσει». Σοτάρουμε όλα μαζί να ομογενοποιηθούν, προσθέτουμε αλάτι-πιπέρι και τα βρασμένα μαυρομάτικα, και στο τέλος τον άνηθο και τα ντοματίνια. Ανακατεύουμε καλά, προσθέτουμε τον μισό χυμό λεμόνι και σερβίρουμε, για να προσθέσουμε την σος

Για την σος Σε ένα μεγάλο μπολ, αδειάζουμε την συσκευασία του τυριού κρέμα και το γιαούρτι. Προθέτουμε μιάμιση κουταλιά της σούπας λάδι, τον υπόλοιπο χυμό, το ξύσμα, αλάτι και πιπέρι, και ανακατεύουμε καλά με το «σύρμα», μέχρι το μείγμα ν’ αποκτήσει ενιαία υφή ημίρρευστης σος

Σερβίρουμε τις μερίδες, βάζουμε από πάνω σος, λίγο ψιλοκομμένο άνηθο (πού έχουμε κρατήσει) και… καλή μας όρεξη

Συνοδεύεται άριστα από ξηρό λευκό (παγωμένο!) κρασί, αλλά και ροζέ, αν σας αρέσει

