Στην κορυφή του 7ου Ομίλου του Κυπέλλου Ελλάδος ανέβηκε ο Άρης, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από το Αίγιο (Παναιγιάλειος – Άρης 0-1), την ώρα που ο Πανιώνιος αναδείχθηκε ξανά ισόπαλος με τον ΠΑΣ Γιάννινα (Πανιώνιος – ΠΑΣ Γιάννινα 1-1) για τον ίδιο όμιλο.

Τα Τρίκαλα πέρασαν εύκλα από την Σπάρτη (Σπάρτη – Τρίκαλα 1-3), ενώ ο Κισσαμικός επικράτησε με πέναλτι επί του Αχαρναϊκού (Κισσαμικός – Αχαρναϊκός 1-0). Στο Ελ Πάσο, ο Απόλλωνα Λάρισας πέρασε με νίκη επί της Καλλιθέας (Καλλιθέα – Απόλλων Λάρισας 1-2). Στις αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:



1ος όμιλος

Πλατανιάς-Απόλλων Σμύρνης 1-0

Ηρακλής-ΟΦΗ 0-3 α.α.



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

ΟΦΗ 1 1-0-0 3-0 3

Πλατανιάς 1 1-0-0 1-0 3

Απόλλων Σμύρνης 1 0-0-1 0-1 0

Ηρακλής 1 0-0-1 0-3 0



2ος όμιλος

Αιγινιακός-Απόλλων Πόντου 0-1

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 2-1



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

ΠΑΟΚ 1 1-0-0 2-1 3

Απόλλων Πόντου 1 1-0-0 1-0 3

Λεβαδειακός 1 0-0-1 1-2 0

Αιγινιακός 1 0-0-1 0-1 0



3ος όμιλος

ΑΕΚ-Λαμία 2-0

Καλλιθέα-Απόλλωνας Λάρισας 1-2



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

ΑΕΚ 1 1-0-0 2-0 3

Απόλλων Λάρισας 1 1-0-0 2-1 3

Καλλιθέα 1 0-0-1 1-2 0

Λαμία 1 0-0-1 0-2 0



4ος όμιλος

Ατρόμητος-Κέρκυρα 1-0

Σπάρτη-ΑΟ Τρίκαλα 1-3



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Τρίκαλα 1 1-0-0 3-1 3

Ατρόμητος 1 1-0-0 1-0 3

Κέρκυρα 1 0-0-1 0-1 0

Σπάρτη 1 0-0-1 1-3 0



5ος όμιλος

Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΑΟΧ/Κισσαμικός-Αχαρναϊκός 1-0



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Ολυμπιακός 1 1-0-0 2-1 3

Κισσαμικός 1 1-0-0 1-0 3

Αστέρας Τρίπολης 1 0-0-1 1-2 0

Αχαρναϊκός 1 0-0-1 0-1 0



6ος όμιλος

Ξάνθη-Παναιτωλικός 2-0

Πανσερραϊκός-Εργοτέλης 2-0



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Ξάνθη 1 1-0-0 2-0 3

Πανσερραϊκός 1 1-0-0 2-0 3

Παναιτωλικός 1 0-0-1 0-2 0

Εργοτέλης 1 0-0-1 0-2 0



7ος όμιλος

Πανιώνιος-ΠΑΣ Γιάννινα 1-1

Παναιγιάλειος-Άρης 0-1



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Άρης 1 1-0-0 1-0 3

Πανιώνιος 1 0-1-0 1-1 1

ΠΑΣ Γιάννινα 1 0-1-0 1-1 1

Παναιγιάλειος 0 0-0-1 0-1 0

8ος όμιλος

Παναθηναϊκός-ΑΕΛ 2-0

Παναχαϊκή-Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Παναθηναϊκός 1 1-0-0 2-0 3

Παναχαϊκή 1 1-0-0 1-0 3

Αναγ. Καρδίτσας 1 0-0-1 0-1 0

Λάρισα 1 0-0-1 0-2 0 in

