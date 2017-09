Σεπτέμβριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

«Υπάρχουν και άλλα βήματα που πρέπει να λάβουμε για να ενισχύσουμε την άμυνά μας, μεταξύ αυτών η λήψη μέτρων για την απόκτηση βαλλιστικού πυραύλου» είπε ο Πρόεδρος της Τουρκίας στο Παγκόσμιο Φόρουμ Επιχειρηματικότητας του Bloomberg στη Νέα Υόρκη.



Όπως τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπάρχουν μέλη του ΝΑΤΟ που διαθέτουν πυρηνικά όπλα και βαλλιστικούς πυραύλους. Ο Τούρκος Πρόεδρος τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω εξοπλισμό της χώρας του επεσήμανε ότι «Αφού δίπλα μου, η Συρία έχει S400, τότε και εγώ χρειάζομαι και πρέπει να μην πάρω S500 αλλά S600». Εξάλλου ο Ερντογάν ήδη από τις 12 Σεπτεμβρίου είχε ανακοινώσει ότι η Τουρκία είχε καταβάλει στη Ρωσία προκαταβολή για την αγορά του ρωσικού συστήματος πυραύλων C-400 Chernobyl, παρά τις αντιρρήσεις από συμμάχους του ΝΑΤΟ. Ερωτηθείς δε, για το αν προτίθεται να διεξάγει στρατιωτική επιχείρηση σε περίπτωση δημοψηφίσματος στο βόρειο Ιράκ είπε ότι «Δεν το ξέρω αυτό. Θα λάβουμε αποφάσεις στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας την Παρασκευή».



Ο Ερντογάν αποκάλυψε ακόμη ότι θα έχει συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν τη Δευτέρα ενώ πριν από την ομιλία του στο Φόρουμ είχε συνάντηση διάρκειας 35 λεπτών με τον Ντόναλντ Τραμπ. iefimerida loading…

