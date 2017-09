Σεπτέμβριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για εξειδικευμένη θεραπεία στην Αμερική ενδέχεται να μεταφερθεί ο πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, Μίκαελ Σουμάχερ, μετά το σοβαρό ατύχημα που υπέστη πριν από 4 χρόνια. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Bravo, ο Σουμάχερ είναι «πολύ αδύναμος» και οι συγγενείς του σκέφτονται τη μεταφορά του στις ΗΠΑ, για εξειδικευμένη θεραπεία. Η ιατρική κατάσταση του πρωταθλητή της Φόρμουλα 1 κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό τα τελευταία χρόνια, με τις ανακοινώσεις της μάνατζέρ του να είναι ελάχιστες και χωρίς πολλές λεπτομέρειες. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 έχει ένα ράντσο βοοειδών στο Ντάλας του Τέξας και ένας ειδικός σε θέματα εγκεφαλικής παράλυσης που βρίσκεται στην περιοχή μπορεί ίσως να βοηθήσει. Ο δρ Μικς δήλωσε: «Έχουμε μεγάλη εμπειρία με ασθενείς. Πιθανώς δεν υπάρχει καμία κλινική στην Ευρώπη που να έχει χειριστεί τόσες περιπτώσεις όσες εμείς».

Ο Σουμάχερ βρισκόταν σε διακοπές με φίλους και την οικογένειά του στις γαλλικές Άλπεις, όταν υπέστη «σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι» την ώρα που έκανε σκι στις 29 Δεκεμβρίου 2013. Μεταφέρθηκε με αεροπλάνο στο νοσοκομείο της Γκρενόμπλ για «άμεση νευροχειρουργική επέμβαση». Ο Σουμάχερ παρέμεινε σε κώμα για αρκετό χρονικό διάστημα, με τους γιατρούς να περιγράφουν την κατάστασή του ως «εξαιρετικά σοβαρή». Στη συνέχεια μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο της Λωζάννης στο οικογενειακό τους σπίτι στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, με την οικογένεια να αναφέρει, μέσω της εκπροσώπου του, πως ο πρώην πρωταθλητής έχει δείξει «στιγμές συναίσθησης και αφύπνισης». iefimerida

