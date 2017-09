Σεπτέμβριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Η Βρετανία ποτέ δεν αισθάνθηκε απόλυτα άνετα μέσα στους κόλπους στην ΕΕ είπε μεταξύ άλλων η Τερέσα Μέι, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της για το Brexit στη Φλωρεντία, ακυρώνοντας κατά πολλούς το αφήγημα της Ενωμένης Ευρώπης.



Η Μέι τόνισε ότι με το Brexit οι Βρετανοί θέλουν να εκφράσουν την ανάγκη τους για περισσότερο έλεγχο. «Θέλουν περισσότερο άμεσο έλεγχο στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους επεσήμανε μεταξύ άλλων. «Εάν ανοίξουμε το μυαλό μας σε νέες σκέψεις και νέες δυνατότητες, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους λαούς μας» είπε η Βρετανίδα Πρωθυπουργός επισημαίνοντας ότι εξετάζοντας το μέλλον, βλέπουμε κοινές αξίες και ευκαιρίες κοινές (με την Ευρώπη)». Πρόσθεσε δε ότι «Τώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, «για πολλούς είναι ένας συναρπαστικός χρόνος γεμάτος υποσχέσεις, για άλλους η κίνηση αυτή είναι κάτι το ανησυχητικό» Αναφερόμενη σε ένα από τα βασικά ζητήματα του «διαζυγίου», η Μέι πρότεινε ότι ενδέχεται να υπάρξει ένας τρόπος για τα βρετανικά δικαστήρια να λάβουν υπόψη τις αποφάσεις και τα δεδικασμένα προηγούμενα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν είναι μια συγκεκριμένη πρόταση συμβιβασμού, αλλά μια υπόδειξη επεσήμανε.



«Η ζωή για εμάς θα είναι διαφορετική. Θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με την ΕΕ και όχι ως τμήμα της ΕΕ. Αυτό σημαίνει μια νέα οικονομική σχέση και μία νέα σχέση για την ασφάλεια.» πρόθεσε η Μέι. Σχετικά με την Ιρλανδία, ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα σεβαστεί τη συμφωνία του Μπέλφαστ (ή τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής) και την Κοινή Περιοχή Ταξιδιών και θα διασφαλίσει ότι δεν θα τεθεί σε λειτουργία καμία φυσική υποδομή στα σύνορα μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες που μένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο η Μέι επανέλαβε ότι τους θέλουν παραμείνουν στη Βρετανία ενώ δήλωσε ότι η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να συνεργαστούν για την επίτευξη ευημερίας για τους πολίτες και στις δύο πλευρές. Ωστόσο, φαίνεται πως θερεί ότι τα συμφέροντα της ΕΕ στη μετά Brexit εποχή θα είναι η υπεράσπιση των Ε27 και όχι του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις του ΗΒ προς την ΕΕ η Βρετανίδα Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να πληρώνει στον προϋπολογισμό της ΕΕ μέχρι το 2020. Κλείνοντας την χλιαρή κατά πολλούς ομιλία της, η Βρετανίδα Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «Θέλουμε η ΕΕ να συνεχίσει να είναι δυνατή» και τόνισε ό,τι επιθυμία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι συνεχίσουν οι καλές σχέσεις μεταξύ Βρυξαλλών-Βερολίνου και Βρετανίας. «Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί. Θα αποχωρήσουμε στις 29 Μαΐου του 2019. Αλλά η αποχώρηση πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ομαλό και με τάξη» τόνισε. Εξήγησε ωστόσο, όμως ότι μια συμφωνία για τη μελλοντική εταιρική σχέση της χώρας της με την ΕΕ «θα χρειαστεί χρόνο» μέχρι να επικυρωθεί. Για τον λόγο αυτό πρότεινε να υπάρξει μια «μεταβατική περίοδος» δύο ετών, οι λεπτομέρειες της οποίας θα πρέπει να συμφωνηθούν το συντομότερο δυνατόν. iefimerida loading…

